Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Es war eine Hiobsbotschaft, die das Amt Joachimsthal im November verkünden musste. Bis auf weiteres sollten keine Trauungstermine vergeben werden. Grund dafür war die Kündigung der Standesbeamtin, die nur noch bis Ende März in der Verwaltung tätig ist. Schon damals war klar, dass kein nahtloser Ersatz gefunden wird, allerdings gab es die leise Hoffnung, dass sich die Situation ab dem Sommer wieder entspannt – eine Hoffnung, die sich nun bewahrheitet. "Am 1. Juli fängt ein neuer Standesbeamter an", kann Joachimsthals Amtsdirektor Dirk Protzmann verkünden.

"Wir werden damit aber auch künftig nicht alle Wünsche erfüllen können", schiebt der Verwaltungschef hinterher. Wie schon in der Vergangenheit betont er, dass Geburten- und Sterberegister Vorrang haben, es diesbezüglich keinen Spielraum gebe. Der Neue verfüge auch über den gehobenen Dienst, als Voraussetzung für die Eheschließungen im Amt. Bis zum Juli müssen Heiratswillige noch vertröstet werden. Für die zweite Jahreshälfte aber werden bereits wieder Termine vergeben.

Pikantes Detail an der Joachimsthaler Personalie: Es handelt sich um Dirk Lukat, den Standesbeamten der Gemeinde Schorfheide. Doch am Verhältnis der beiden Kommunen, die schon vorher eine Kooperation in Sachen Standesamt hatten und weiterhin pflegen, ändert das nichts. Auch deshalb, weil Schorfheide die entstehende Lücke erfolgreich schließen kann. Schon ab März, weit vor Lukats Abschied, fängt in der Verwaltung in Finowfurt eine neue Standesbeamtin, ebenfalls mit der Befähigung zum gehobenen Dienst, an. Woher genau die neue Kraft rekrutiert wurde, wird nicht verraten. Aus dem Barnim, heißt es.

Hoch im Kurs

Im Landkreis scheinen Standesbeamte derzeit hoch im Kurs zu stehen. Schon bevor Joachimsthal den Terminstopp verkünden musste, hatte die Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg einen personellen Engpass kenntlich gemacht. Das Amt hatte im vergangenen Jahr eine Mitteilung veröffentlicht, dass nur noch "einheimische Paare" dort getraut werden.

Diese Einschränkung ist nun allerdings wieder vom Tisch. Zum einen weil die Standesamtsaufsicht des Landkreises rechtliche Einwände hatte. Zum anderen weil auch Britz-Chorin-Oderberg Positives zu berichten hat. "Wir werden zum 17. Februar jemanden einstellen, der den gehobenen Dienst hat", teilt Hauptamtsleiterin Solveig Spann auf Nachfrage der MOZ mit. Nach einem Lehrgang und einem Praktikum in einer anderen Behörde soll die neue Kraft ab Oktober dann auch im Standesamt voll einsatzfähig sein. Mit den somit drei Mitarbeitern im Standesamt, nicht alle davon in Vollzeit, sieht sich die Verwaltung dann wieder gut aufgestellt. "Ich bin sehr froh, dass wir jemanden gefunden haben", sagt die Hauptamtsleiterin. Es habe viele Bewerbungen gegeben, aber keine eines fertigen Standesbeamten.

Zu Schaffen macht den Ämtern in der Region bei ihrer Personalsuche die 50-Prozent-Regelung, wonach für Eheschließungen die Hälfte der Mitarbeiter im Standesamt den gehobenen Dienst haben müssen. Wie viele Trauungen eine Verwaltung in einer bestimmten Zeit durchzuführen hat, ist ihr überlassen. Dafür gibt es keine Vorgaben, teilt die Barnimer Kreisverwaltung mit.