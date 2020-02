Frankfurt (Oder) (MOZ) Erst vor einigen Tagen hat die Grüne Woche in Berlin ihre Pforten geschlossen. Brandenburg hat wie in den Vorjahren eine gute Performance in einer neu gestalteten Halle hingelegt, der neue Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) wie seine Vorgänger die regionalen Produkte gelobt und verkostet.

Unbestritten hat das Bundesland einiges zu bieten an ökologischem Landbau, an Bio-Produkten und, man möchte meinen, auch artgerechter Tierhaltung. Doch das Image, das sich Brandenburg über Jahre erarbeitet hat, wird durch die schwarzen Schafe der Branche arg und leider dauerhaft beschädigt. Wenn internationale Tierschutzorganisationen mit Videos und Fotos zu illegaler Tierhaltung an die Öffentlichkeit gehen, bei deren Anblick sich dem Betrachter der Magen umdreht, rückt das Markenzeichen "Made in Brandenburg" ins schlechte Licht. Das war vor zwei Jahren in Neuzelle so gewesen und das war auch in Hakenberg in Ostprignitz-Ruppin so, wo sich demnächst mehrere Beschuldigte vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Im unter grüner Flagge segelnden Verbraucherschutzministerium sollten nun die Alarmglocken schrillen. Offensichtlich fehlt es an Kontrollen. Was Tierschutzorganisationen aufdecken, sollten Behörden erst recht schaffen.