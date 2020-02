MOZ

Bernau (MOZ) Boris Fleischhauer ist in der Dämmerung im Einsatz. Mit der Infrarotkamera identifiziert der Energieberater der Stadtwerke Bernau Wärmelecks in der Gebäudehülle. "Ab sofort können sich Hausbesitzer für die Thermografie anmelden und damit Energieschlupflöcher an ihrem Haus ausfindig machen", informiert er und fügt an: "Das ist ein schneller Weg Wärmeverluste aufzudecken, die eigene CO2-Bilanz und den Energieverbrauch zu senken und damit langfristig Kosten zu sparen." Die Thermografie-Aktion richtet sich an Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Sie koste für Kunden der Stadtwerke 99, für alle anderen Interessenten 139 Euro.

Anhand von Thermografieaufnahmen werden Wärmeverluste sichtbar. Damit die Aufnahmen möglichst aussagekräftig ausfallen, sollte der Wärmeunterschied zwischen dem beheizten Gebäude und der Umwelt möglichst groß sein. Termine finden im Winter in den Morgen- und Abendstunden statt.

Anmeldung im Internet unter www.stadtwerke-bernau.de, Tel. 03338 61395 oder per Mail an energiedienstleistungen@stadtwerke-bernau.de.