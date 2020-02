Irid Menge

Eberswalde Der 1. Tanzsportclub Frankfurt hat beim Breitensportturnier für Kinder und Erwachsene vom TSA Grün-Gold des SV Motor Eberswalde-Schorfheide abgeräumt. Für den 1. TSC Frankfurt starteten vier Kinder- und fünf Seniorenpaare. Es wurde Standard und Latein getanzt.

Bambinos auf Rang 1, 2 und 3

Bei den Jüngsten, den Bambinos, war das gesamte Podest vom 1. TSC belegt. Den 1. Platz ertanzten Nicolas Kothür und Lilly Sue Lutz, Zweite wurden Lukas Stapelmoor und Nelly Seifert und den 3. Platz belegten Jonathan Lange und Daliah Günther. In der nächsthöheren Altersklasse erreichten Nicolas und Lilly Sue jeweils Rang 3 in den Standard- und Latein-Tänzen. In der gleichen Altersklasse ertanzte sich das Paar Marcel Wroniewicz und Leni Glatzel jeweils den 2. Platz.

Auch die Frankfurter Erwachsenenpaare konnten ihre Klasse zeigen und mit zahlreichen Platzierungen glänzen. Georg Winzer und Katarzyna Rybinska konnten drei erste und einen zweiten Platz vorweisen. Das Ehepaar Thoralf und Anja Bölicke ertanzte zwei erste Plätze und zwei zweite Plätze. In der Altersklasse 65+ gewann das Paar Heinz und Carla Krause den 1. Platz in den Standard-Tänzen.