Jörg Richter

Frankfurt Bei den Offenen Norddeutschen Meisterschaften der Männer sowie der A-, B- und C-Jugend im griechisch-römischen Stil in Torgelow erkämpften die Schüler der Sportschule Frankfurt Michel Steglich (42 kg/A-Jugend), Robin Strauß (80 kg/B-Jugend/Eisenhüttenstädter RC) und Karl Thoms (55 kg/A-Jugend/SV Warnemünde) sowie Ron-Eric Luckow (77 kg/RSV Hansa 90) bei den Männern Turniersiege und wurden Landesmeister Mecklenburg-Vorpommerns.

Auch Mohammad Daman­khoshk aus Hennigsdorf, der in der vergangenen Saison der Regionalliga äußerst erfolgreich für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt kämpfte, holte sich bei den Männern unangefochten den Sieg und gab dabei keinen einzigen Wertungspunkt ab. Sein Vereinskamerad Damian Kebernick (110 kg/A-Jugend), der an der Sportschule Frankfurt lernt und trainiert, bekam bei der Siegerehrung nach Sieg und Niederlage die Silbermedaille ausgehändigt.

RSV Hansa 90 landet auf Rang 5

Silbermedaillen für den RSV Hansa 90 holten Finn Weinhold (46 kg/C-Jugend), Grisha Arabyan (77 kg/Männer) und Benjamin Mausolf (62 kg/B-Jugend). Bronzemedaillen erkämpften Dorian Kolbe (44 kg/B-Jugend), Leandro Woick (38 kg/C-Jugend) und Nick Schubert (55 kg/A-Jugend).

Mit neun Teilnehmern erreichte der RSV Hansa 90 in Torgelow den 5. Platz in der Mannschaftswertung. Allerdings hatten die beiden Trainer Heinz Thiel und Brian Tewes weitaus mehr Turniersieger und Medaillengewinner in ihren Reihen, die zwar an der Sportschule sind, jedoch weiter für ihre Heimatvereine starten – wie zum Beispiel Maurice Krüger (65 kg/A-Jugend/ESV Wittenberge), der Bronze gewann, oder Robert Schröder (72 kg/Männer/RS Sudenburg/Magdeburg), Martin Hettler (97 kg/Männer/Preussen Berlin), James Schreiner (60 kg/Männer/SV Berlin-Buch), die bei der Siegerehrung Silbermedaillen überreicht bekamen.

In Halle (Saale) wurde die Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalts ebenfalls offen und mit Brandenburger Beteiligung ausgetragen. Die beiden Freistilspezialisten Ansgar Reinke (80 kg/A-Jugend/Preussen Berlin) und Alan Golmohammadi (70 kg/Männer/RCG Potsdam), die seit dem Jahreswechsel mit Trainer Aleksandr Sommer in Frankfurt trainieren, gewannen Goldmedaillen und auch Witas Behrend (72 kg/Männer/RS Sudenburg/Magdeburg) behielt bis zum Schluss seine weiße Weste und holte Gold für das Leistungszentrum von der Oder. Niklas Richter (92 kg/A-Jugend) war in Halle der einzige Starter für den RSV Hansa 90. Er kämpfte sich ins Finale und bekam die Silbermedaille ausgehändigt.

Erfolgreich waren die Mädchen des RSV Hansa aus der Trainingsgruppe von Frank Hirte. Sie glänzten durch Leonie Kames (49 kg), Ekatherina Balashova (60 kg) und Leonie Wittler (70 kg) in der Altersklasse der weiblichen Jugend mit Goldmedaillen. Jasmin Schramm (46 kg) sicherte sich Bronze für das Frankfurter Mädchenteam.