Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Mehr als 30 Millionen Euro nimmt die Stadt Schwedt 2020 in die Hand, um Projekte in der Infrastruktur wie Feuerwehr, Schulen oder Straßen auszubauen oder zu erhalten. Ein großer Teil der Summe fließt in die mannigfaltige Kultur in der Stadt und hier vornehmlich in den Betrieb der Uckermärkischen Bühnen als Aushängeschild der Oderstadt. Die größte Einzelinvestition geht in die Astrid-Lindgren-Schule.

Aktuell wächst im Hof der Lindgren-Grundschule die Aula. Insgesamt investiert die Stadt 1,6 Millionen Euro 2020 in den Standort. Insgesamt werden für das Bauprojekt sechs Millionen in die Hand genommen. Neben der Aula wird eine Mensa errichtet, es wird zusätzliche Unterrichtsräume und eine Lehrküche geben. Doch auch die Schule wird in diesem Zuge ihre Gestalt verändern. So sollen die Unterrichtsräume in dem Bau aus dem Jahr 1964 vergrößert und modernen Gegebenheiten angepasst werden.

11,1 Millionen Euro für die Kultur

Für die Kultur in der Stadt stehen insgesamt 11,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der größte Posten geht dabei an die Uckermärkischen Bühnen (ubs). Das Schauspielhaus mit eigenem Ensemble erhält jedoch bereits eine saftige Förderung vom Land Brandenburg mit 5,2 Millionen Euro. Der Landkreis Uckermark steuert 500 000 Euro bei, sodass die Stadt selbst "nur" 1,1 Millionen Euro aus dem eigenen Säckel zahlen muss. Weil sich das Land in diesem Jahr großzügiger an der ubs-Finanzierung beteiligt, werde der Stadthaushalt spürbar entlastet.

Eine große Bereicherung für die Stadt ist die Musik- und Kunstschule in Schwedt, für die in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro bereit stehen. Die städtischen Museen mit Stadtmuseum, Tabakmuseum und Stadtarchiv werden mit 600 000 Euro finanziert, die Stadtbibliothek erhält 500 000 Euro und die Volkshochschule 200 000 Euro. Kräftig investiert wird auch dieses Jahr zudem in die Infrastruktur. Insbesondere die Hafenstraße fällt hier ins Gewicht. Für die Grundsanierung der Trasse stehen 1,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in der Stadt kostet rund 1,7 Millionen Euro. Für die Unterhaltung der städtischen Parkanlagen und Grünflächen inklusive Spielplätzen, Springbrunnen und Friedhöfe sind im Haushalt 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Viel Geld für die Jüngsten

Viel Geld nimmt die Stadt auch für die Jüngsten in ihrer Mitte in die Hand: Für die fünf städtischen Kindergärten und die zwölf Einrichtungen in freier Trägerschaft stehen rund 2,7 Millionen Euro bereit. In diesen Einrichtungen werden rund 1140 Kinder betreut. Für den Betrieb kommen noch einmal 7,8 Millionen Euro hinzu.

Ein Teil dieser Summe wird über Elternbeiträge gedeckt, die Stadt zahlt für diesen Posten letztlich einen Zuschuss von 3,7 Millionen Euro.

Übrigens fließt die größte Ausgabe der Oderstadt nicht direkt in Projekte in Schwedt, sondern geht über die Kreisumlage in die Kreiskasse nach Prenzlau. Das sind 17,3 Millionen Euro. Weitere 1,4 Millionen Euro fließen aus der Oderstadt über die Gewerbesteuerumlage ab, die an den Bund und das Land Brandenburg gehen. Zinsen für aktuelle Kredite schlagen mit rund 100 000 Euro zu Buche, wie dem Stadt-Etat zu entnehmen ist aktuell.