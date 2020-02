Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Auf dem Foto ist eine verwitterte Gasmaske zu erkennen. Die Ausstrahlung des Bildes ist unheimlich, der Betrachter fühlt sich auf Zeitreise in eine Vergangenheit, die ihre Spuren bis in die Gegenwart hinein hinterlassen hat. Gemacht hat das Foto Ricardo Apel in einer ehemaligen russischen Kaserne. Seit Sonnabend stellt Apel etwa 25 Fotos unter dem Titel "Lost Places in Brandenburg" im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum "OFFI" in Bad Freienwalde aus.

Vom Videodreh zur Fotografie

"Es ist die Flucht aus einer aufgeräumten Welt in das Unperfekte." So beschreibt Fotograf Ricardo Apel aus Eberswalde den Reiz, den das Fotografieren sogenannter Lost Places, also verlorener Orte, auf ihn ausübt. Die Ausstellung im OFFI ist seine erste. Zur Kunst gekommen ist der 35-Jährige, der im normalen Leben als Trainer arbeitet, vor zwölf Jahren. "Damals wollte ich eigentlich Videos machen, bin dann aber bei der Fotografie gelandet."

In seiner Ausstellung sind Bilder der ehemaligen Lungenheilanstalt Beelitz, des alten Schulamtes Eberswalde sowie der Ruinen der Kasernen in Ravensbrück und Vogelsang zu sehen. Die morbide Ausstrahlung der Gebäude, die von der Natur zusehends zurückerobert werden und an deren Beton und Stahl mehr und mehr der Zahn der Zeit nagt, üben eine Anziehungskraft auf Ricardo Apel aus. Und nicht nur auf ihn: "Es gibt eine große Lost-Places-Szene", erzählt er.

Wie findet man eigentlich einen Lost Place? Schließlich sind sie dem Namen nach verloren. "Vieles erfahre ich durch Freunde und Bekannte und natürlich sind Gebäude wie die Lungenheilanstalt Beelitz sehr bekannt", so Apel. So verloren, wie es die Bezeichnung lost Place vermuten lässt, sind diese Orte also gar nicht alle. Ein Abenteuer ist der Besuch dort aber dennoch.

"Ich bin nie alleine unterwegs, denn diese Touren sind nicht ungefährlich", macht Apel deutlich. Es könne immer mal ein Stück Metall aus dem Boden ragen, das man nicht sieht und der bröckelnde Beton berge auch Gefahren. Begleitet wird er unter anderem immer wieder von seiner Freundin Sarah Mierzahala. Dabei gehe er auch nie einfach los mit der Kamera, vor dem Fotografieren steht die Recherchearbeit. "Ich versuche, die Eigentümer herauszufinden und mir die Erlaubnis zum Fotografieren zu holen", so Apel. Und er respektiere es, wenn jemand nicht möchte, dass auf seinem Grundstück fotografiert wird. Umgekehrt bekomme er in den Gesprächen mit verschiedenen Leuten auch immer sehr interessante Geschichten über die verfallenen Gebäude zu hören.

Den Verfall dokumentiert

Zu manch einem verlorenen Ort komme er seit Jahren immer wieder zurück und dokumentiere den Zerfall mit seinen Fotos. Die Gebäude der Kaserne Vogelsang, die er mit der Kamera eingefangen hat, existieren inzwischen teilweise gar nicht mehr, die Bilder von Ricardo Apel sind also vielleicht die letzten Dokumente dieses verlorenen Ortes.

Die Ausstellung von Ricardo Apel ist noch mindestens bis Ende des Monats zu den Öffnungszeiten des OFFI zu sehen. Montags, mittwochs und donnerstags 9 bis 19 Uhr, dienstags 9 bis 21 Uhr, freitags ab 9 Uhr bis open end, samstags 13 bis 18 Uhr.