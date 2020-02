Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ausgerechnet. Jetzt haben also die Berlinale und die documenta einen späten Skandal um Verstrickung in die NS-Herrschaft am Bein. Mit den jüngsten Enthüllungen um NS-belastete Gründerväter sind zwei Institutionen des bundesdeutschen Kulturbetriebs in die Schusslinie geraten, die nach dem Zweiten Weltkrieg für Neuanfang und Aufbruch stehen sollten.

Alfred Bauer (1911–1986), der erste Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, hat sein Mittun in der NS-Reichsfilmintendanz nach 1945 gezielt verschleiert. Sogar in der Schlägertruppe SA war er Mitglied – eine Bilderbuchkarriere auf dem NSDAP-Parteiticket. "Die Zeit" hat das in der vergangenen Woche aufgedeckt. Und dann ist da der angesehene Kunsthistoriker Werner Haftmann (1912–1999), von 1955 bis 1964 wissenschaftlicher Berater der ersten drei documenta-Ausgaben. Als junger Wissenschaftler mit NSDAP-Parteibuch hat er unter anderem in Italien im Einklang mit der Nazi-Weltanschauung geforscht. Da ist also einiges zu tun für die Verantwortlichen in Kassel wie auch in Berlin. Eine schwere Erblast für die neue Berlinale-Doppelspitze.

Es ließe sich an dieser Stelle sicher vieles sagen über die Kontinuität der Eliten in der angeblichen "Stunde null" ab 1945, als plötzlich all das, was in Kunst und Kultur zwölf Jahre lang verfemt war, zum Ausweis einer weltoffenen Einstellung wurde: Abstraktion statt figürliche Kunst. Gebrochene Narrative statt Heldenverehrung im Film. Tragisch ist es, aber wenig verwunderlich, dass gerade die Akteure der alten Ordnung diese Umwertung aller Werte mit ihrem fraglos vorhandenen Expertenwissen besonders elegant vollziehen und erklären konnten. Auch so erklären sich Karrieren wie die von Bauer und Haftmann.

Die neuen Debatten um Berlinale und documenta rühren, um es pathetisch auszudrücken, das Selbstverständnis der Bundesrepublik in den Grundfesten an. Sie tun dies, weil beide Festivals selbst als Symbole der neuen Nachkriegsgesellschaft gemeint waren – so, wie die großen Wiederaufbau-Projekte in den zerbombten Innenstädten, die den architektonischen Grundsätzen der Moderne huldigten. Daraus folgt aber keineswegs, dass es jetzt bei den Festivals einer weiteren Umwertung aller Werte bedürfe. Es reichen ein offener Umgang mit der Vergangenheit und ein geweiteter Blickwinkel. Vorhang auf für Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek in Berlin! Und für das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa in Kassel, das in zwei Jahren die documenta 15 leiten soll.