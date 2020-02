Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kühe und Kälber zuerst, die Bullen müssen noch warten! So lautete dieser Tage das Kommando, als etwa 50 Kilometer östlich von Brandenburg eine spektakuläre Tierrettungsaktion ihr (vorläufiges) Finale fand.

Worum geht es? Eine polnische Kuhherde sorgt seit geraumer Zeit für Schlagzeilen. Denn die einstigen Nutztiere leben seit fast einem Jahrzehnt in freier Wildbahn. Aus zwei Dutzend Rindern, die ein verarmter Bauer aus dem Dorf Ciecierzyce (bis 1945 Czettritz) im Jahr 2011 sich selbst überlassen hatte, sind rund 180 Tiere geworden. Sie lebten bisher im Sommer auf den ausgedehnten Weiden eines Naturschutzgebiets am Fluss Warthe. In den Wintermonaten "stahlen" sie dagegen Futter von den Höfen anderer Bauern.

Nach jahrelangem Gerichtsstreit mit dem einstigen Besitzer hatte der Wojewode (Regierungsvertreter) aus Gorzów im vergangenen Frühjahr verfügt, dass die wilde Herde aus sanitären Gründen geschlachtet werden müsse. Doch dies führte zu heftigen Protesten von Tierschützern. Der Vorfall sorgte für derartiges Medieninteresse, dass schließlich der Chef von Polens Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), Jaroslaw Kaczynski, verkündete, dass die Kühe weiter leben sollen.

Doch Kaczynskis Vorschlag, die Herde in einem staatlichen Gut zu isolieren, stellte die Naturschützer nicht zufrieden. "Wir wollen, dass die Kühe bis an ihr natürliches Ende frei leben. Auch weil damit ein Zeichen gesetzt wird, mit welch geringer Würde Tiere von uns Menschen ansonsten behandelt werden." Diese Meinung vertreten Izabella Kwiatkowska und ihre Mitstreitern vom Verein "Biuro Ochrony Zwierzat" (Büro für den Tierschutz) in Zielona Góra. Dieser Verein wurde als Sachwalter für die Herde eingesetzt.

Die Suche nach einem neuen Asyl erwies sich freilich komplizierter als gedacht. Mehrere Interessenten sprangen ab oder verfolgten in Wahrheit finanzielle Interessen.

Das Schicksal der Tiere bewegte auch zahlreiche Leser unserer Zeitung. Auf einen Spendenaufruf, den wir im Juli 2019 veröffentlichten, gingen in kurzer Zeit rund 3500 Euro ein. "Das Gute ist: Es gibt immer wieder Menschen, die uns Mut machten. Aber es gibt eben auch hasserfüllte Kommentare im Internet, mit denen wir beschimpft werden", berichtet Izabella Kwiatkowska. So ist etwa von den "teuersten Kühen Polens" die Rede.

Doch nun fand sich ein Bauer aus dem nur wenig von Ciecierzyce entfernten Dorf Lipki Wielkie (bis 1945 Neu Lipke), der bereit ist, die Herde aufzunehmen. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr fanden vergangene Woche schon vier Transporte für Kühe und Kälber statt. Die etwa 20 Bullen sollen in dieser Woche folgen. In Kürze sollen die Tiere kastriert werden, damit sich die Herde nicht weiter vermehrt.

Inzwischen gibt es auch eine Gruppe bei Facebook, die sich "Wolne krowy do adopcji" (Freie Kühe zur Adoption) nennt und schon 780 Mitglieder hat. "Dort kann man Patenschaften für die Kühe übernehmen", wirbt die in Storkow lebende Polin Marta Zbrzyzna-Habib, die sich den Rettern angeschlossen hat. "Mit fünf Euro im Monat kann man uns schon helfen", sagt sie.