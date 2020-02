Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Pflegebedürftigen steht laut Bundesgesetz ein monatlicher Betrag von 125 Euro für diejenigen zu, die ihnen im Alltag zur Hand gehen. Genutzt wird das kaum, sagt der brandenburgische Städte- und Gemeindebund. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern dagegen schon.

Dort hat man eine Landesregelung geschaffen, mit der sogenannte Nachbarschaftshelfer unterstützt werden. Im nördlichen Nachbarland wurde im vergangenen Herbst der Weg dazu geebnet. Laut Alexander Kujal, Sprecher im Schweriner Sozialministerium, müssen Menschen, die sich um andere kümmern wollen, einen achtstündigen Kurs belegen. Danach erhalten sie die Anerkennung als Nachbarschaftshelfer und dürfen sich um maximal zwei Pflegebedürftige kümmern und erhalten je 125 Euro im Monat.

Binnen kürzester Zeit lagen 300 Bewerbungen für die entsprechenden Kurse vor. Für dieses Halbjahr sind elf weitere Kurse in Mecklenburg-Vorpommern geplant und weitgehend ausgebucht, so der Sprecher. Kujal betont, dass es sich weiterhin um ein Ehrenamt handelt und vor allem nicht um Pflegeaufgaben. Vielmehr geht es darum, Einkäufe zu erledigen, vorzulesen oder Behördengänge zu erledigen – kurz keine Konkurrenz zu den professionellen Pflegediensten.

Gemeinschaft stärken

Der brandenburgische Städte- und Gemeindebund fordert in einem Thesenpapier eine ähnliche Regelung wie in den beiden Nachbarländern. Es gehe darum, die Gemeinschaft zu stärken und nicht zuletzt im ländlichen Raum älteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, so lange wie möglich im häuslichen Umfeld zu leben.

Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheitswesen der SPD hat bereits beschlossen, die Initiative des Städte- und Gemeindebundes zu unterstützen und über die Landtagsfraktion ins Parlament zu tragen. Es gehe darum, den Kreis der Leistungserbringer um geschulte Privatpersonen zu erweitern, heißt es in einer Pressemitteilung der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Britta Müller.

Bislang haben in Brandenburg vor allem eingetragene Vereine oder sogenannte Pflegekreise die Anerkennung erhalten, alltagsunterstützende Angebote zu machen. In der Landeshauptstadt gibt es die "Gesundheitsbuddys", junge Alte, wie sie auf ihrer Homepage schreiben, die mit ihren rund 60 Ehrenamtlern zwei Mal wöchentlich Hausbesuche abstatten und mit den "Nutzern" beispielsweise Bewegungstraining machen.

Das sind genau die Strukturen, auf die das Potsdamer Sozialministeriums setzt. Weiteren Handlungsbedarf scheint man dort nicht zu sehen. Es wurde bewusst auf die Trägerschaft von Vereinen und Ehrenamtsinitiativen gesetzt, weil diese besonders gut fachlich begleitet werden können, so der Sprecher des Ministeriums, Tobias Arbinger. Er verweist auf landesweit 771 anerkannte Träger mit rund 3000 Ehrenamtlichen, die von der Fachstelle "Altern und Pflege im Quartier" angeleitet werden. Diese Fachstelle soll in dieser Legislaturperiode weiter ausgebaut werden.

Letzteres kritisiert auch der Städte- und Gemeindebund nicht. Allerdings wird dort darauf verwiesen, dass es in vielen kleinen Dörfern und Ortsteilen eben keine Strukturen gibt und ein einzelner Freiwilliger so eben nicht in der Hilfe seiner Nachbarn unterstützt wird. Oder wie es Britta Müller formuliert: Was in Potsdam funktioniert, muss nicht in den ländlichen Regionen funktionieren. Zumal die Hemmschwelle, erst einem Verein beizutreten, hoch sei.