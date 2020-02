Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Mit einem konkreten Vorschlag im Gepäck ist Stettins Stadtpräsident Piotr Krzystek nach Schwedt gereist. Denn die Metropole stromabwärts hat großes Interesse an einer Zusammenarbeit der Hafengesellschaften. Der polnische Oberbürgermeister regte daher ein Arbeitstreffen auf der Ebene der Hafen-Geschäftsführer an. Auch weitere spannende Projekte standen auf der Agenda des Gastes aus Polen und seines Schwedter Gastgebers, Bürgermeister Jürgen Polzehl.

18 Millionen Tonnen an Gütern

"Die Offerte ist für uns sehr interessant", resümiert Polzehl mit Blick auf den Vorstoß beim Hafen. Hintergrund: Die Polen bauen den ihrigen in Swinemünde derzeit zum Tiefseehafen aus. In der Folge gewinnt der Hinterlandhafen Stettin an Bedeutung für den Umschlag von Containern. "Zum Vergleich: Die Polen setzen in Stettin 18 Millionen Tonnen an Gütern um, wir in Schwedt rund nur 300 000 Tonnen. Wenn wir da nur einen kleinen Teil von den Polen abbekommen, können wir den Umsatz in unserem Hafen schon ganz deutlich ausbauen", erklärte der Bürgermeister.

Erstaunt war Krzystek über die Dimension der Uckermärkischen Bühnen (ubs). Selbst die Metropole Stettin verfüge nicht über solch einen Saal. Die ubs selbst sind ein Vorzeigeprojekt in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. So gibt es zweisprachige Stücke, auch einige Mitglieder des Schwedter Ensembles sind Polen. Von dem Gespräch mit ubs-Intendant André Nicke zeigte sich der polnische Gast beeindruckt und kann sich vorstellen, eine stärkere polnische Beteiligung an der von den Uckermärkischen Bühnen organisierten grenzübergreifenden Wirtschaftsmesse "inkontakt" zu forcieren.

Für Schwedt ist Stettin ein genauso wichtiger Partner wie Berlin. Denn auch wenn die Stadt an der Oder zur Hauptstadtregion zählt, ist Berlin am Ende doch weiter entfernt als Stettin, was man in weniger als einer Stunde erreicht. Für die Polen ist Schwedt ein interessanter Partner, weil sie rund um Stettin auch eine Metropolenregion formen möchten. Wegen der grenznahen Lage lässt sich auf polnischem Staatsgebiet aber nur ein Halbkreis ziehen. Deshalb sollen auch Kommunen auf deutscher Seite der Oder in das Projekt einbezogen werden.

Auf diesen Vorstoß ging dann auch Landrätin Karina Dörk ein, die kurzfristig an dem Gespräch im Schwedter Rathaus teilnahm: "Es ist wichtig, dass wir auch mit Blick auf die neue EU-Förderperiode rechtzeitig gemeinsame Projekte vereinbaren, um den gesamten Raum gemeinsam zu gestalten", sagte sie.

Schiffslinie nach Stettin?

Zum Thema Hafen und Tourismus gab Stadtoberhaupt Polzehl dann noch eine Anregung in Richtung Polen zurück. Er erinnerte an die historische Dampfschiff-Linie, die es in den 1920er- Jahren zwischen beiden Städten gab. Darauf aufbauend könnte womöglich eine neue Verbindung auf dem Flusswege hergestellt werden. Allein einen Kapitän bräuchte es noch, sagte Polzehl.

Sehr am Herzen lag Krzystek auch der Austausch von Fachkräften. So sprach er beispielsweise die Problematik der Ausbildung von Ärzten an, die von Asklepios zurzeit in Stettin geschult werden, aber keine Zulassung in Deutschland erhalten.