René Wernitz

Semlin (MOZ) Auf 168 illustrierten Seiten hat der Semliner Eugen Gliege die Geschehnisse in seinem Dorf von Januar bis Dezember 2019 per Chronik festgehalten. Das Jahrbuch enthält neben den Protokollen der Ortsbeiratssitzungen auch Berichte der Freiwilligen Feuerwehr, der Jagdgenossenschaft sowie über Feste und Veranstaltungen, aber auch kritische Hinweise zu Unschönem im Ort, so Gliege. Dazu kommen noch einige interessante Geschichten und Gedichte, die ihm Semliner Einwohner übergeben haben. Ferner geht es im Jahrbuch um historische Flurnamen in der Gemarkung Semlin.

Die Vorstellung des Jahrbuchs 2019 erfolgt, bei Kaffee und Kuchen, am Sonntag, 9. Februar, ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus - organisiert vom Ortsbeirat und den "Semliner Mädels".