Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die Karnevalisten vom Rheinsberger Carneval Club (RCC) starten nach der geglückten Generalprobe in Dollogow an diesem Sonnabend in ihre neue Session. Mit dabei ist diesmal Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). "Wir hatten ihn vor langer Zeit schon einmal eingeladen", sagt RCC-Sprecher Heinz Karwath. Bislang waren die RCCler dem Landesvater nur beim Karneval in Cottbus über den Weg gelaufen, zudem gab es laut Karwath "über drei Ecken" und den Verein Stadtgeschichte Kontakt zum Ministerpräsidenten. Der wird bei der Faschingssause in der Seehalle die Landesregierung aber nicht allein vertreten. Denn auch die Vorsitzende des Landtags, Dr. Ulrike Liedtke (SPD), nutzt ihren Heimvorteil und hat sich laut Karwath angekündigt. Auf die Politprominenz habe sich der RCC nicht gesondert vorbereitet. "Dass die Landespolitik aber ein wenig auf die Schippe genommen werden muss, ist doch klar", sagt Karwarth mit Blick auf die ganz großen Karnevalssitzungen am Rhein.

Ansonsten dreht sich beim RCC alles um die Südsee. Das Publikum erwartet eine Show um Schiffbrüchige, Salsa-Rhythmen und Sambaklänge, singende Karibik-Räuber, schöne Mädchen mit Apfelsinen im Haar und Touristen in der Südsee. Für die Auftaktveranstaltung in Rheinsberg am 8. Februar sowie die Show am 22. Februar jeweils um 19.19 Uhr gibt es sogar noch Karten. Die Aufführung am 15. Februar ist laut Karwath restlos ausverkauft. Für Kinder wird extra am 16. Februar um 14 Uhr eine Faschingsfeier veranstaltet. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Autoservice Tornow, Dr.-Martin-Henning-Straße 5, sowie unter der Rufnummer 033931 2526.