Jobs in Servicefirma

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer auf Mitarbeitersuche ist, muss heutzutage Ideen haben. Dr. Jens Winkler hat Ideen. Eine davon ist ein knallrotes Fahrrad. Drei der auffälligen Drahtesel sind derzeit in Berlin zu finden. "Neulich gab es im Berliner Lido ein Konzert von Duncan Laurence", beginnt Winkler zu plaudern. Der holländische Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2019 zog natürlich viele Landleute an. Und genau auf die hat es der Geschäftsführer von FP Shared Services Europe abgesehen.

Für das neu gegründete Dienstleistungsunternehmen des in acht europäischen Ländern aktiven Unternehmens Francotyp-Postalia werden unter anderem Mitarbeiter gesucht, die Holländisch auf Muttersprachen-Niveau sprechen. Derzeit sind es belgische und holländische Fahnen, die die Räder schmücken. Demnächst dürften sie durch die Italien-Flagge und die Schwedens ersetzt werden. Die Fahnen sind ein Hinweis darauf, welche Sprache der Interessent beherrschen sollte.

Das Vorderrad des Drahtesels offeriert Verlockendes, mit dem viele Firmen nicht mithalten können. Von guter Bezahlung, 38-Stunden-Wochen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie einem kostenlosen ABC-Monatsticket ist die Rede. Zudem kann die Firma mit in der Callcenter-Branche selten attraktiven Arbeitszeiten, die sich zwischen 8 und 18 Uhr bewegen, aufwarten.

Winkler hat allen Grund, in die Offensive zu gehen. Derzeit sind es gut 20 Mitarbeiter, die in zwei Großraumbüros tätig sind. Im März erfolgen die nächsten Neueinstellungen. Und in zwei Jahren sollen auf den rot-weißen Drehstühlen vor weißen Schreibtischen 80 Mitarbeiter die acht europäischen Niederlassungen von Francotyp-Postalia betreuen.

Für den in Wittenberge angesiedelten Hersteller von Frankiermaschinen "konzentrieren wir in Hennigsdorf die zentralen Dienstleistungen aller unserer europäischen Tochtergesellschaften", umreißt der Chef das Geschäftsfeld. Einerseits wird im Blauen Wunder der Kundenservice erledigt. "Wir schicken von hier zum Beispiel Techniker zu den Firmen raus", erläutert Winkler. Einen größeren Teil der Arbeit nimmt die Bearbeitung der Aufträge ein. "Das reicht von der Bestellung bis zur Auslieferung", beschreibt Winkler die Aufgaben. Schließlich wird von Hennigsdorfs Blauem Wunder aus auch die Buchhaltung für die Francotyp-Familie erledigt. "Bisher wurde das im jeweiligen Land selbst erledigt."

Für viele der Jobs sind Fremdsprachenkenntnisse notwendig. Teilweise, so Winkler, "reicht auch ein besseres Schulenglisch aus". Für die meisten Jobs sei keine spezielle Berufsausbildung erforderlich. "Ein kaufmännisches Geschick oder Kenntnisse in Buchhaltung wären von Vorteil", merkt der 34-Jährige an. Aber auch solche, die bislang in der Hotellerie gearbeitet haben, würde Winkler gern im Team haben. Solche Mitarbeiter haben für ihn unschätzbaren Wert: "Sie sind serviceorientiert und freundlich."

Ganz bewusst hat sich Francotyp-Postalia in Berlin und rundherum umgeguckt, um einen Standort fürs neue Service-Unternehmen zu finden. Mitten in der brandenburgischen Pampa Interessenten zu finden, die Holländisch, Schwedisch oder Italienisch sprechen, dürfte schwerfallen. In der Hauptstadt hingegen gebe es zum Beispiel eine große italienische Community. "Und junge Italiener sind bereit, nach Berlin zu kommen", weiß Winkler mittlerweile.

Dass das Service-Unternehmen im im September 2019 mit den ersten vier Mitarbeitern im Speckgürtel, genauer in Hennigsdorf, gelandet ist, hat mit den Gewerbemieten zu tun. "Die sind zum Beispiel in der gerade gehypten Wissenschaftsstadt Adlershof viel zu hoch", meint der Geschäftsführer und fügt hinzu: "Der sehr gute S-Bahn-Anschluss war ein deutliches Auswahlkriterium für Hennigsdorf."