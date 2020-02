Günter Grützner

Bad Freienwalde Dieser Winter ist für Wintersportbegeisterte wirklich ein schwieriger. Die jungen Skispringer und Nordisch Kombinierten Deutschlands erleben das ganz genauso wie alle Wintersportler. Der Nordcup im Dezember in Oberhof abgesagt, der Schülercup im Januar verschoben, der Nordcup im Januar abgesagt, der Schülercup zunächst in Baiersbrunn, wegen Schneemangel nach Schmiedefeld und von dort nach Ruhpolding verlegt – es ist kaum möglich, Termine zu organisieren.

Und nun traf es auch den DSV-Schülercup praktisch zeitgleich mit dem Nordcup, der in Klingenthal stattfinden sollte, aber ebenfalls abgesagt werden musste. Keine guten Startbedingungen für den nunmehr in Oberhof trainierenden Nordisch- Kombinierten Moritz Terei. Er startet in der Altersklasse der 13-Jährigen für den Wintersportverein Bad Freienwalde.

In den vergangenen Wochen hatten Max Unglaube und Florian Lipke bei ihren Wettkämpfen gezeigt, dass sie mit diesem Hin und Her gut zurechtkommen. Max Unglaube steht nach wie vor an der Spitze in der Wertung der Spezialspringer in der AK 14 von 26 Startern. Florian Lipke ist in dieser Wertung der AK 15 trotz eines Sturzes auf Platz 13 von 32 Springern.

Belastungstest für das Talent

Nun galt es also für Moritz Terei zu zeigen, wie er mit diesen Bedingungen zurechtkommt. Seine Platzierung nach dem jüngsten Schülercup-Springen im Oktober 2019 in Winterberg war durchaus Erfolg versprechend. Als bester Techniker lag er nach Winterberg in der Cup-Wertung der AK 13 auf Platz 2 beim Spezialsprunglauf und auf Platz 3 in der Nordischen Kombination. Bei verschiedenen Wettkämpfen zur Thüringer Rangliste erreichte er bereits erste und zweite Plätze. Den letzten Wettkampf im Langlauf für diese Rangliste im Januar am beendete er mit einem fünften Platz.

Der erste Februartag in Ruhpolding brachte dann nicht nur Sonnenschein, sondern auch mit 38,5 Metern im Probedurchgang den zweitweitesten Sprung. Wegen der fortgeschrittenen Zeit entschied die Jury, nur einen Wertungsdurchgang durchzuführen. Diesen gewann Moritz Terei mit der Bestweite von 41 Metern vor Julian Hillmer (41 Meter) und Janne Holz (40 Meter). Beide kommen vom SC Degenfeld. Durch seinen Sieg konnte er sich an die Spitze der Gesamtwertung des Schülercups des Deutschen Skiverbandes in der AK 13 vorschieben.

WSV-Jungs mit Top-Leistungen

Am Sonntag bestätigte er seine sehr guten Leistungen mit einem dritten Platz beim Skispringen und verteidigte den Spitzenplatz in der Gesamtwertung. Damit kommen die derzeit beiden besten deutschen Skispringer in den Altersklassen 13 und 14 mit Moritz Terei und Max Unglaube aus Bad Freienwalde.