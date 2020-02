BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Duo Breuninger-Löffler konzertiert am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr im Rahmen der Abendmusiken im Brandenburger Dom St. Peter und Paul. Ihr Repertoire umfasst vor allem Werke der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Lateinamerika, Spanien und Frankreich. In ihrem Konzert wenden sie sich deutschen und spanischen liedhaften Formen von der Romantik bis zum frühen 20. Jahrhundert. Zu hören sein werden Christina Löffler am Klavier und Jörg Breuninger am Cello unter anderem Werke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Manuel de Falla und Enrique Granados. Der Eintritt zum Kontert ist frei, Spenden sind jedoch herzlich erbeten.