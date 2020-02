René Wernitz

Rathenow (MOZ) Sie gewann am 1. September ein Direktmandat. Die Westhavelländerin Katja Poschmann (SPD) gehört erstmals dem Landtag an. Anfang Januar eröffnete sie in Rathenow, Berliner Straße 3a, ein Wahlkreisbüro. Dort ist die Politikerin am 12. Februar anzutreffen. Sprechstunde ist von 9.00 bis 12.00 Uhr.