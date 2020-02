Matthias Haack

Neuruppin (moz) Zweifelsfrei: Wenn jemand die Hälfte seines Lebens einem Job nachgeht, beherrscht er ihn. Gleiches greift auch im Hobby. André Stolzenburg ist so einer, der exakt 22 Jahre Fußballer anleitet, sie ans Regelwerk bindet, in Schranken weist und erzieht, aber auch mit seiner moderierenden und dennoch strengen Art die Lust an ihrem Sport vorantreibt.

André Stolzenburg war Fußballer. Lange ist’s her. Aber das kommt ihm natürlich zu Gute. Es hilft, die Gedanken des Gefoulten und auch des Foulenden zu lesen, den richtigen Ton zu finden und Entscheidung auf ein festes Fundament zu stellen. Klar kommt es vor, dass er daneben liegt, nur: "Alle wussten, wo mein Auto steht. Es nahm aber nie Schaden." Wow, was für ein Bild, das er gedanklich zeichnet.

Extremfälle, was Schiris auf den Plätzen und in Hallen ertragen müssen, "die habe ich nicht erlebt. Das ist sicherlich auch ein bisschen Glück, ein Stück weit jedoch auch meiner kommunikativen Art geschuldet." Was ihm allerdings auffällt: Das Gewaltpotenzial der drei Säulen Spieler-Trainer-Zuschauer scheint in Richtung Letzteres zu kippen. Sein Appell: "Es macht doch allen mehr Spaß, wenn die Fans ihr Team anfeuern. Sie mögen sich aber mit ihren Spielern befassen und nicht mit den Schiris."

Anfeindungen gegen Schiris

Gemeinsam mit dem ehemaligen Luckenwalder Regionalliga-Coach Ingo Nachtigall (gebürtig in Wustrau und heute beim SV Union) legte Stolzenburg die B-Lizenz als Trainer ab, übernahm die C-Jugend beim MSV Neuruppin, das Frauenteam und mehrere Kleinfeldmannschaften. Fünf Jahre vergingen, dann lockte die Schiedsrichterei. Er pausierte zwar für einige Jahre, kehrte aber zurück. "Einerseits bin ich sehr traurig, dass so wenige Sportler Schiris sind und so viele Schiris aufhören, weil sie Anfeindungen ausgesetzt sind. Ich sehe da die gesamte Gesellschaft in tragender Rolle. Andererseits passte es halt wieder mit der Familie." Zu dritt sind sie im Haus Stolzenburg: Der neunjährige Leander hält seine Eltern auf Trab.

André Stolzenburgs Rezept im Leben und auf dem Platz klingt simpel. Es zu leben, ist ein täglicher Kampf: Respekt. Immer und überall. "Wir sind eine Spaßgesellschaft und beachten zu wenig den Mitmenschen. Für mich ist Achtung das Wichtigste. Das gilt keinesfalls nur im Fußball. Man kann da eine Schablone für den Alltag drüberlegen." André Stolzenburg ist Erzieher. Im Hort Kleeblatt der Wilhelm-Gentz-Schule sorgt er für den sanften Übergang der Vorschulkinder in ihren nächsten Abschnitt. Als er vor drei Wochen die Einladung zur Wahl "Sportler des Jahres" erhalten hatte, grübelte die Familie: Welche Kategorie könnte infrage kommen? So richtig passt keine auf einen Spielleiter. Richtig. Der Kreissportbund schuf eine neue Rubrik: Es wird nun auch ein Fairplay-Preis ausgelobt. Jährlich, sofern Vorschläge aus den Vereinen kommen. "Die Idee finde ich gut, der Pokal ist stellvertretend für Ehrenamtler", also nicht auf Referees beschränkt.

Er gibt Anlass, um den ergebnisorientierten Wettkampf von einer anderen Seite zu betrachten. "Ich sehe es als höchstes Gut an", so André Stolzenburg, "nach dem Spiel gemeinsam auszuwerten." Wow, wieder ein kerniger Satz.

Noch eine letzte markante Aussage vom ersten Gewinner des Fairplay-Preises: "Ich bin dem Sport sehr dankbar für die 22 Jahre, in denen ich so viele Persönlichkeiten kennen gelernt habe. Man muss jedoch positiv irre sein und die Familie als Rückgrat haben."