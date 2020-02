Simone Weber

Premnitz Klimawandel auch beim Eisbaden zu spüren? Als sich am Samstag Mitglieder des Naturbad Premnitz e.V. zum eigentlich eiskalten Wintervergnügen trafen, zeigte das Thermometer Temperaturen um zehn Grad an.

Als Marion Schneider das Thermometer mit ins Wasser nahm, zeigte es um die fünf Grad an. "Im letzten Jahr um diese Zeit hatten wir, bei strahlendem Sonnenschein, aber der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen, eine dünne Eisschicht auf dem Schwimmbecken", so Dagmar Köpke.

"In Berlin mit seinen vielen Seen sowie Havel und Spree gibt es seit vielen Jahren die Tradition des Eisbadens. In wenigen Tagen wird in Deutschland gar die Weltmeisterschaft im Eisbaden ausgetragen", erzählte Dagmar Scheeffer, die die Idee zum Eisbaden in Premnitz hatte. In Berlin hatte sie nie mitgemacht. "Ich bin kein großer Fan von offenen Naturgewässern, gehe lieber ins geflieste Freibad." Die Frau war vor Jahren aus der Bundeshauptstadt nach Premnitz gezogen und schloss sich 2013 dem Verein an.

Von den derzeit 78 Vereinsmitgliedern kamen in diesem Jahr rund 20 zum Eisbaden, und sieben von ihnen "trauten" sich dann auch kurz ins Becken. "Es war ein angenehmes Gefühl, auch wenn es kurz war. Die zirka fünf Minuten im Wasser haben sich wie 15 Minuten angefühlt", sagt Ilse Linkehand. Die 77-Jährige aus Rathenow war an dem Tag die älteste der "Wassernixen".

Zu Jahresbeginn 2013 übernahm der Ende 2012 gegründete Naturbad Premnitz e.V. die Trägerschaft des 1990 eingeweihten kommunalen Freibades im damaligen "Fit Point". Nach der ersten Saison stellte der Verein den Betrieb von der bis dahin üblichen Chlorreinigung des Wassers auf natürliche Reinigung per Filtrierung durch Pflanzen um. Am 16. Mai startet das Naturbad mit dem traditionellen Anbaden in die Saison 2020. Für diese wird ein Rettungschwimmer gesucht, dem 100 Euro netto täglich geboten werden. Mehr Infos dazu auf www.naturbad-premnitz.de.