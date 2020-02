BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Donnerstag, 20. Februar, findet um 19 Uhr in der Havelstraße 13 an der Gedenkplatte eine Kundgebung für den von einem Neonazi ermordeten Punk Sven Beuter statt.

Sven Beuter wurde am 15. Februar 1996 von Sascha L. angegriffen und erlag fünf Tage später den Folgen des brutalen Angriffs. Sascha L. ist nach wie vor Neonazi und im Brandenburger Stadtbild präsent. Oft ist er an seiner Kleidung zu erkennen, die deutlich aufzeigt, dass er nach wie vor das faschistische Gedankengut nicht abgelegt hat. Zuletzt provozierte L. beim Gedenken 2015 mit weiteren Neonazis und zeigte seinen Hohn gegenüber dem getöteten Sven Beuter.

"Wer glaubt, dass solche Taten der Vergangenheit angehören, der irrt. Der Anschlag in Halle oder das Attentat auf Walter Lübcke zeigen, dass sich zwar der Tätertypus geändert hat, aber nicht die mordende faschistische Ideologie dahinter. Es ist nach wie vor wichtig, an die Opfer solcher grausamen Taten zu erinnern, ihnen zu gedenken und zu mahnen", so Sophie Prien von der Antifa Jugend Brandenburg/Havel.