René Wernitz

Rathenow (MOZ) Hoopdance, das Tanzen mit einem Hoop-Ring, mache Spaß und halte fit, sagt Ilka Quast, Fachbereichsleiterin an der Volkshochschule in Rathenow. Sie bewirbt einen entsprechenden Kurs, der am 12. Februar um 19.15 Uhr beginnt, allerdings in der Förderschule Spektrum. Anmeldungen unter 03385/5517331 oder online auf www.vhs-havelland.de.