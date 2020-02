Bärbel kraemer

Fläming In zwei Jahren kann sich Bad Belzig wieder einmal tüchtig bejubeln lassen. Nachdem bereits 1997 der 1000.jährige Geburtstag der Stadt gefeiert wurde, steht in 2022 das 1.025. Wiegenfest an. Beleg dafür ist eine Urkunde Otto III. vom 8. Juni des Jahres 997. Obgleich bereits viele archäologische Funde belegen, dass im Stadtgebiet viel früher Menschen siedelten, belegt das Dokument die erste schriftliche Erwähnung des "Burgwardium Belizi". Ob die Stadt das Jubiläum feiern wird, steht jedoch noch in den Sternen.

In der Zwischenzeit gibt es jedoch für einige andere Orte in der Region Gelegenheit, die urkundlich belegten Ersterwähnungen zu feiern. So steht im Treuenbrietzener Ortsteil Niebel in 2020 die 675-Jahrfeier an. Der Ortsteil Rottstock in der Gemeinde Gräben und der Ortsteil Boecke in der Gemeinde Wenzlow, beide zum Amt Ziesar gehörig, werden wiederum 600 Jahre alt.

In 2021 ist der Ortsteil Buckau in der Gemeinde Buckautal im Amt Ziesar an der Reihe. Nach der schriftlichen Ersterwähnung im Jahr 946 können 1.075 Jahre gefeiert werden.

Im Jahr darauf - in 2022 - sind wie eingangs erwähnt die Bad Belziger an der Reihe. Aber auch in der Gemeinde Wollin im Amt Ziesar geben 700 geschichtsträchtige Jahre einen guten Grund für ein zünftiges Jubelfest ab.

Anlässe, um gemeinsam anzustoßen, gibt es auch in 2023 in einigen Orten der Region. In Ziesar steht mit Blick auf die erstmalige schriftliche Erwähnung im Jahr 948 der 1.075. Geburtstag der Stadt bevor. Während in Bad Belzigs Ortsteilen Ragösen und Lütte den jeweils 700jährigen Ortsjubiläen entgegengefiebert werden kann.

Im Jahr darauf - in 2024 - sind die Brücker an der Reihe. Der anstehende "runde" Geburtstag wird auf die erstmalige schriftliche Erwähnung der Stadt im Jahr 1249 zurückgeführt. Damit ist es auch in Brück höchste Zeit, in die Findungsphase zu gehen und zu überlegen, ob und vor allem wie gefeiert werden könnte.