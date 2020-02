Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde In einem sehenswerten Spiel gelang den Schützlingen von Jens Müller ein beeindruckender 29:22-Erfolg gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Nord, Blau-Weiß Perleberg. Zur Halbzeit war die Partie noch knapp, denn der 1. SV Eberswalde II führte nur mit 11:10. Auch in der zweiten Halbzeit blieb es lange spannend, erst in den letzten zehn Minuten spielten die Gastgeber die Gäste schwindlig und kamen noch zu einem deutlichen Erfolg.

Beide Teams mit Ausfällen

Trotz einiger Ausfälle hatten die Eberswalder zwölf Spieler zur Verfügung, darunter die beiden Spieler Julian Kuhlmann und Klaus-Thomas Kowalsky. Auch bei den Gästen aus der Prignitz fehlte mit Mirko Helmdach ein wichtiger Spieler (Zweiter in der Torschützenliste der Landesliga Staffel Nord) und so war der Ausgang dieses Spiels vollkommen offen.

Julian Kuhlmann traf als Erster und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste zeigten sofort, dass sie nach Eberswalde gekommen waren, um zwei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen und drehten den Spielstand zum 1:2. Bis zum 4:5 (11. Minute) legten die Perleberger ein Tor vor und die Gastgeber egalisierten die jeweilige Führung wieder. Danach zog der 1. SV mit 6:5 wieder in Front, um sie beim 6:7 sofort wieder zu verlieren. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Vorbildlich auch das Rückzugsverhalten der Gastgeber, so konnte Julian Kuhlmann zwei Mal durch schnelles Zurücklaufen den Ball erobern und einen Konter der Gäste verhindern. Beim 9:8 wechselte die Führung wieder zugunsten der Eberswalder Reservemannschaft. Beide Teams produzierten viele leichte Fehler und die Gäste hatten auch ein paar Mal Pech als sie nur Latte und Pfosten trafen. Die Torhüter auf beiden Seiten hielten gut und so fielen nicht mehr sehr viele Tore in der ersten Halbzeit. Außerdem hatte sich die Deckung der Barnimer zusehends stabilisiert und stand jetzt sicherer als in der Anfangsphase. Nach dem 10:8 nahmen die Blau-Weißen eine Auszeit und kamen eine Minute vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich (10:10). Lukas Boldt sorgte mit dem 11. Eberswalder Treffer für den 11:10 Halbzeitstand.

Nach Wiederbeginn blieb es weiter eng und äußerst spannend auf dem Parkett des Eberswalder Sportzentrums. Mehr als zwei Tore Vorsprung konnten die Hausherren bis zur 40. Minute nicht herauswerfen (13:11, 14:12, 15:13). Beim 16:13 waren es zum ersten Mal drei Tore Vorsprung für den 1. SV. Dieser Vorsprung hielt bis zum 18:15 (47.). Danach wollten die Gäste dem Spiel noch eine Wende geben und kamen auf 18:17 heran. Doch die Eberswalder hatten noch Reserven und zogen das Tempo an. Sie strahlten von allen Positionen Torgefahr aus und alle in diesem Spiel eingesetzten Eberswalder Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Schnell vergrößerten sie ihren Vorsprung und sieben Minuten vor dem Ende war beim 23:17 eine Vorentscheidung gefallen. Igor Yezhov im Tor der Gastgeber, hielt einige Male toll und seine Mitspieler sorgten für eine weitere Vergrößerung der Tordifferenz. Mit einer guten Schlussoffensive kamen die Eberswalder am Ende noch zu einem klaren 29:22 Erfolg und zu zwei wichtigen Punkten.

Als nächstes zum Spitzenreiter

Am kommenden Wochenende hat die Mannschaft des 1. SV Eberswalde II spielfrei. In 14 Tagen, am 15. Februar, müssen sie beim bislang souveränen und verlustpunktfreien Spitzenreiter Berolina Lychen antreten. Das Heimspiel in der Hinrunde gegen Lychen hatten die Eberswalder mit 22:33 verloren.

1. SV Eberswalde II: Peter Markiv, Joshua Richter (4), Krystian Jonas (4), Lukas Boldt (3), Klaus-Thomas Kowalskyy (2), Paul Knauf, Benjamin Lange (2), Igor Yezhov, Marcel Kästner (4), Matthias Jonas (2), Edward Dochow (2), Julian Kuhlmann (6/3)

Zweiminuten: 1. SV II 4, Perleberg 5 – Siebenmeter: 1. SV II 4/3, Perleberg 4/2