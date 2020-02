Matthias Henke

Menz (MOZ) Des einen Freud ist des anderen Leid. Dieses Sprichwort behält mit Blick auf die trockenen Sommer der vergangenen Jahre auch für die heimische Natur seine Gültigkeit.

Als Anke Rudnik, Gebietsleiterin der Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land, über zurückliegende und geplante Aktivitäten der Naturwacht informierte, kamen auch das sogenannte Monitoring und Umweltbeobachtungen zur Sprache. Neben Pegel- und Sichttiefenmessungen von Gewässern fallen darunter auch das Zählen von Orchideen sowie der Amphibien an den Krötenzäunen. "Dabei haben wir festgestellt, dass die Trockenheit der vergangenen zwei Sommer den Amphibienbestand deutlich reduziert hat, den Orchideen hingegen auf manchen Flächen zu Gute kam", so Rudnik.

Mehr Knabenkräuter

Profitiert hätten nicht zuletzt die Bestände auf der Schleusenwiese am Roofensee, ergänzt Naturparkleiter Dr. Mario Schrumpf. Konnten für dieses Areal 2018 noch etwa 10 000 Exemplare der geschützten Knabenkräuter vermeldet werden, habe die Zahl auf rund 15 000 Exemplare zugenommen. Die Pflanzen bevorzugen stickstoffarme, feuchte bis nasse Wiesen, stehen aber ungern im blanken Wasser, so dass ein etwas niedrigerer Pegel ihnen durchaus zugute kommt, sofern es nicht zu trocken wird. Nicht zuletzt bedarf es aber einer regelmäßigen Mahd, damit die Orchideen zur Blüte gelangen können. "Als Jörg Sprößig vor Jahren damit anfangen hat, die Wiese wieder in die Pflege zu nehmen, konnte man die Zahl an zwei Händen abzählen", formuliert Schrumpf zugespitzt.

Den Amphibien, denen die heißen Sommer nicht so gut bekamen, will die Naturwacht in diesem Jahr mit einer neuen Kartierung, bei der es speziell um ihre Wanderwege geht, langfristig Unterstützung geben. "Neben den jährlich wiederkehrenden Monitoringaufgaben erfolgt 2020 die Wiederholung der Aufnahme der Wanderungshindernisse für Amphibien", so Anke Rudnik. Im Rahmen der Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungsplanes erfolgte eine Erstkartierung durch die Naturwacht. Die Zweitkartierung soll zeigen, ob Veränderungen etwa im Verkehsaufkommen oder der klimatischen Bedingungen Auswirkungen auf die Amphibienbestände haben.

So werden Straßenabschnitte im Naturpark aufgesucht, an denen die Tiere ohne den Schutz stationärer oder temporärer Zäune die Fahrbahn überqueren müsse. Ein Hindernis seien etwa hohe Bordsteinkanten in der Ortslage Binenwalde zwischen Rheinsberg und Kunsterspring, beschreibt Rudnik. Die Ergebnisse der Kartierung dienen als Grundlage bei Sanierungsarbeiten oder Straßenerneuerungen, um eventuell einen Einbau von Amphibientunneln zu ermöglichen.

Besuch aus Israel

Im Mai bekommen die Stechliner Naturwächter zum zweiten Mal Besuch von Rangerkollegen aus Israel. Zwischen den Rangern beider Länder gebe es eine gute Kooperation. "Beim Austausch mit unseren Kollegen stellen wir immer wieder fest, dass es trotz der vielen Unterschiede in der Naturausstattung, viele Gemeinsamkeiten bei der Arbeit und auftretenden Problemen gibt. Natürlich zeigen wir ihnen einige Highlights im Naturpark", sagt Rudnik.

Nicht zu kurz kommen wird auch die Betreuung der Kindergruppen an der Naturparkschule "Theodor Fontane" in Menz und der Naturparkkita "Lindower Kinderland". Mehr zu tun hatte die Naturwacht 2019, als auf der Landesgartenschau Schülergruppen im "Grünen Klassenzimmer" zu betreuen waren.

Weitere Informationen zur Natruwacht auf www.stechlin-ruppiner-land-naturpark.de/naturpark/naturwacht/