Jana Reimann-Grohs

Sri Lanka Wo 1983 das erste Mal ein "Pferd auf‘m Flur" stand – recht "niedlich", wie das Schlagerduo Klaus & Klaus einst sang –, ist es heute ein ausgewachsener Elefantenbulle, der in Sri Lanka für Aufsehen sorgt. Der wilde Elefant "Natta Kota" checkte höchstselbst im Jetwing Yala Hotel ein. Recht behäbig, aber zielstrebig polterte der graue Riese an der Anmeldung vorbei und stöberte in der Lobby herum.

Seine Exkursion wurde von Hotelmitarbeitern gefilmt. Zwischendurch klingelte das Telefon. Der Dickhäuter ignorierte das, und niemand mochte ihn – aus verständlichen Gründen – auf seinem Rundgang stören. Er ist ja auch Stammkunde, der seit 2013 regelmäßig hier einkehrt und nach Fressbarem Ausschau hält, auch mal ein Nickerchen macht, bevor er weiterstapft.

Soviel Elefantenliebe ist nicht ungewöhnlich: Schauspieler, Models und Sänger lassen sich gern mit den Dickhäutern ablichten. Vom Rüssel umschlungen, Hand am Stoßzahn oder Auge in Auge – alles dabei. Fragt sich nur, wer auf den begehrten Aufnahmen der eigentliche Star ist.

Auf seinem dokumentierten Hotel-Streifzug neulich randalierte "Natta Kota" allerdings. Er warf eine Stehlampe um, ließ sie achtlos liegen und stapfte weiter. Vermutlich ist er der Rockstar unter den tierischen Gästen. Er darf das. Und macht seinem Namen alle Ehre: Wie ein Elefant im Porzellanladen halt!