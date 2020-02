Viola Petersson

Spechthausen (MOZ) Die Jungfernfahrt hat es bereits bestanden: das elektrisch unterstützte Lastenrad, das als eine Art "Kinder-Taxi" zwischen Spechthausen und Eberswalde im Einsatz ist. Und zwar beim Verein "Zur schlechten Gesellschaft".

"Die Kinder sind begeistert", berichten die Mütter bei der Eröffnung des neuen Standorts an der alten Papierfabrik und der offiziellen Übergabe des neuen BARshare-Bikes, das die projektgebundene Flotte erweitert. "Sie wollten bei den ersten Fahrten zur Kita gar nicht aussteigen", heißt es. Und in der Tat: Auch beim Fototermin tummeln sich Mathis (2), Lilu (3), Jonte und Greta (beide 4) in der Transportbox, die mit zwei Sitzbänken sowie Anschnallmöglichkeiten ausgestattet ist.

Akku reicht für 60 Kilometer

Vor einigen Monaten habe sich der Verein in Spechthausen gegründet, erzählt Vorsitzender Adrian Lompe. Auf dem Gelände der früheren Papierfabrik leben und wohnen inzwischen etwa 50 Menschen, darunter gut ein Dutzend Kinder bis zu fünf Jahren. Nachwuchs, der die Kita "Regenbogen" in Eberswalde besucht. Also täglich chauffiert werden muss. Zum Teil hätten die Eltern zwar schon Fahrgemeinschaften gebildet.

Gleichwohl habe sich der Verein, der das Zusammenleben auf dem Grundstück wie auch die Nachbarschaft fördern will, nach Alternativen umgeschaut. "Wir haben uns gefragt, ob wir das nicht umweltfreundlicher gestalten können", so der Vater zweier Kinder. Zumal eben einige Familien kein Auto haben. "Eine erste Idee war, selbst ein Lastenrad anzuschaffen. Dann sind wir aber auf das Angebot von BARshare aufmerksam geworden", so der Vereinsvorsitzende. Insofern sehen sich die Spechthausener als "Förderer dieser Idee".

Und als Probanden. Der Verein sei ein sogenannter Hauptnutzer. "Wir haben damit 120 Stunden im Monat gebucht. Und wir schauen mal, wie wir damit hinkommen. Ob das reicht", fügt Isabelle Fischer an. Nutzt der Verein das Rad gerade nicht, könne es selbstverständlich von anderen Interessenten per App gebucht werden, erklärt Saskia Schartow, Projektleiterin von BARshare. Etwa am Wochenende. "Wir hoffen sehr, dass das Projekt Schule macht und auch andere Spechthausener die Möglichkeiten des Lastenrades entdecken", so Lompe. Die Transportbox sei universell einsetzbar. Vom Wochenendeinkauf über Baumaterialien bis hin eben zu kleinen Passagieren. "Zugelassen ist die Box bis 100 Kilogramm", fügt Schartow hinzu. Und ein voller Akku reiche für 60 Kilometern.

Spechthausen ist nach Bernau der zweite Lastenrad-Standort im Landkreis. "Wobei in der Hussitenstadt keine elektrisch unterstützten Modelle verfügbar sind, sondern herkömmliche. Ein dritter Standort kommt in Kürze hinzu. In Eberswalde. Dort hat sich das städtische Wohnungsunternehmen WHG als Hauptnutzer gefunden und Bedarf angemeldet. Die WHG, wo der Objektbetreuer im Brandenburgischen Viertel umsteigt, erhalte ebenfalls ein Bike in der E-Version. Und vom gleichen Hersteller, einer niederländischen Firma.

Darüber hinaus, so Schartow, sei für 2020 ein großer Standort in Werneuchen geplant. Mit gleich sieben Rädern: fünf E-Bikes und zwei Lastenrädern. Schwerpunkt bleibe aber das Auto. Die Flotte umfasst aktuell 22 Fahrzeuge. "Diese Zahl wollen wir in diesem Jahr verdoppeln", so die Projekleiterin. Neue Stationen sollen in Oderberg und Ahrensfelde sowie weitere in Bernau und Eberswalde aufgebaut werden.

Auch die WHG steigt jetzt um

Zu jenen Standorten, die am stärksten frequentiert sind, gehört die Bergerstraße in Eberswalde. "Das Fahrzeug dort ist fast immer unterwegs." Eines wachsenden Zuspruchs erfreue sich zudem die Station Waldsolarheim. Zu den besonderen Angeboten gehört seit Kurzem überdies die Station auf dem Stadtcampus der Eberswalder Hochschule HNE, die ebenfalls ein Hauptnutzer ist. Dort stehe ein vollelektrischer Siebensitzer zur Verfügung.

Die Spechthausener radeln derweil munter durch den Wald. Fünf Kilometer an der frischen Luft. Der Nachwuchs selbstverständlich mit Helm. Laut Allgemeinem Deutschen Fahrradclub sind 50 Prozent aller mit dem Auto zurückgelegten Wege kürzer als fünf Kilometer. Eine Strecke, bei der das Rad sogar schneller sein soll als das Auto.