Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) "Am Ende sollen Kind und Babysitterin glücklich sein, denn oft findet die Arbeit ja in der Freizeit statt", beschreibt Janett Seiler von der Abteilung für Aus- und Weiterbildung des Deutschen Roten Kreuzes in Fürstenwalde den Sinn der zweitägigen Babysitter-Ausbildung, die sie am Montag und Dienstag im Beeskower DRK-Familienzentrum leitete. Schwerpunkte des Kurses sind Empathie, das Erkennen von Bedürfnissen der Kleinkinder sowie eine altersgerechte Beschäftigung. "Viele haben ja schon Erfahrungen und Kenntnisse von Geschwistern, aber wir arbeiten hier an einem professionelleren Umgang."In der Praxis heißt das: 15 Babysitterinnen – Jungen sind diesmal nicht dabei, gebe es laut Seiler aber manchmal auch in den Kursen – trainieren das Wickeln, Füttern, Unterhalten und Erste Hilfe mit Babys, lernen über gesunde Ernährung und kochen einen Fertigbrei mit frischen Zutaten nach."Ich könnte mir auch vorstellen, später etwas mit Kindern zu machen, da ist das praktisch", sagt die 14-jährige Karolin Brauer über ihre Motivation zur Teilnahme. Ihre Freundin Emma Charlotte Friedrich (13) will auch einfach gern "besser Bescheid wissen, was passiert, wenn etwas passiert". Ihre Mitschülerin Leonora Silbernagel (13) ist ebenso neugierig auf das neue Wissen wir ihre Freundinnen. Denn sie alle sitten unregelmäßig Kinder von Freunden und Bekannten. Bisher haben sie glücklicherweise noch keine brenzligen Situationen dabei erlebt. Dennoch waren besonders die Herz-Rhythmus-Massage im Erste-Hilfe-Teil des Kurses für sie besonders spannend. Die Ausbildungen sollen auch die Babysitter-Kartei wieder auffüllen, mit der das DRK geschulte Betreuerinnen an suchende Eltern vermittelt. Besonders im Rahmen des Programms "Gesunde Kinder" sei dieses Angebot nun wieder gefragt. Die Kursteilnehmenden können sich am Ende – nach bestandenem Theorie-Test – in die Liste aufnehmen lassen. Die Preise werden dann zwischen Eltern und Betreuerin verhandelt – je nach Alter, Anzahl der Kinder, Stundenzahl und Uhrzeit. Grundsätzlich empfiehlt Kursleiterin Seiler einen Stundenlohn von sieben bis zehn Euro.