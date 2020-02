Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Wenn in diesen Tagen kurz nach sechs Uhr morgens schon Licht aus dem Rathaus auf den Marktplatz scheint, sitzt Frank Kulicke bereits über den Akten.

"Ich bin ein Frühaufsteher", sagt der Bürgermeister. An seine Arbeitsweise, unkonventionell und anpackend, müssen sich die Mitarbeiter erst noch ein bisschen gewöhnen. Doch der Seefelder sieht da keine Probleme. "Alle sind motiviert und das ist die Hauptsache".

Zu Jahresbeginn hat Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen) die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Burkhard Horn (Linke) übernommen. Noch ist das Büro im ersten Stock nicht komplett eingerichtet, es fehlen Bilder und neue Gardinen. Die Kommune kann derzeit nur Pflichtaufgaben bezahlen, sie befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Die ersten Wochen hat Kulicke dazu genutzt, sich bekannt zu machen. Er sprach mit den Mitarbeitern der Verwaltung, schaute aber auch bei seinen Amtskollegen in Ahrensfelde, Bernau und Altlandsberg vorbei. Er war in den kommunalen Kindertagesstätten, im Hort und besuchte Barnim-Landrat Daniel Kurth (SPD) im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus.

"Mir war es wichtig, erst einmal zuzuhören", sagt der neue Bürgermeister. Dabei wollte Kulicke auch etwas über die Probleme und Sorgen erfahren, die es sicher gibt. "Mit dem Personalrat habe ich beispielsweise die Frage der Schließtage zwischen Weihnachten und Silvester unkompliziert geklärt", so der Rathauschef. Auch bei der Zeiterfassung gab es Änderungen. Am Computer kann nun jeder Mitarbeiter sehen, ob der Kollege im Haus ist und sich ein Gang über den Flur lohnt, oder nicht.

Bereits kurz nach seiner Wahl hatte sich Kulicke mit engagierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur an einen Tisch gesetzt und eine "Denkwerkstatt" ins Leben gerufen. Die Gruppe aus sieben Menschen hat inzwischen schon mehrmals getagt und verschiedene Projekte besprochen. So könnte es neue Geschäftsfelder für die Stadtwerke geben, eine bürgerfreundliche Internetseite der Verwaltung ist angedacht und auch beim Marketing ist durchaus noch etwas zu tun.

"Wir wollen vor allem die öffentliche Debatte anstoßen und forcieren", beschreibt Kulicke das Anliegen der "Denkwerkstatt". Dass viele Aufgaben in den kommenden Jahren vor den Werneuchenern liegen, ist dem Seefelder, der sich eher als Pragmatiker denn Theoretiker sieht, bewusst. Die Kommune, nur wenige Kilometer vor der deutschen Hauptstadt gelegen, werde weiter wachsen. Neue Häuser entstünden, aber die Infrastruktur müsse mitwachsen. "Mit dem Neubau und der Erweiterung der Grundschule gehen wir schon in die richtige Richtung", so der neue Bürgermeister .

Weitere Schwerpunkte

Ein wichtiges Thema ist für Kulicke auch das gemeindeübergreifende "Achsenentwicklungskonzept Ahrensfelde – Werneuchen". Dort sei, wie auch bei anderen Vorhaben, die Mitwirkung der Einwohner unbedingt erforderlich, so der Verwaltungsleiter. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit werden die ärztliche Versorgung, der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen sowie die Ordnung und Sauberkeit in der "Kernstadt" und ihren Ortsteilen sein.

"Ich werde eigene Fußabdrücke setzen", betont Kulicke. Genügend Energie und Dynamik für die anstehenden Aufgaben, daran lässt der Seefelder keinen Zweifel, hat er.