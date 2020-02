Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (Freier Autor) Wer seinen Spaziergang zufällig dorthin lenkt oder als Anwohner ohnehin den regelmäßig Blick darauf hat, der kann sehen: Das Mühlenfließ führt gerade einmal wieder etwas Wasser. Das war zuletzt durchaus kein übliches Bild mehr, gerade in den Dürresommer fiel das Gewässer, das an mehreren Orten vorbeizieht, regelmäßig trocken. Auch hinsichtlich des gefallenen Pegels am Bötzsee waren immer wieder besorgte Stimmen zu vernehmen.

Die geplante Gigafactory des US-Elektroautobauers Tesla sorgt seit Wochen für zugespitzte Debatten. Das vom Land unterstützte Großvorhaben spaltet nicht nur Grünheide selbst, wo die Fabrik schon 2021 erste Fahrzeuge produzieren soll, in Jubelnde und Kritiker. Ebenso gibt es im größeren Umkreis sowohl viele Hoffnungen und positive Erwartungen als auch tiefe Besorgnis, gerade aus Umweltaspekten. In diese Front der Bedenkenträger hat sich nun auch der Ortsverband Petershagen-Eggersdorf des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) eingereiht. In einer Stellungnahme an das Landesumweltamt, datiert vom 2. Februar, nehmen die Umweltschützer aus dem Doppeldorf zwar auch auf die Themen Artenschutz, Ausgleichsmaßnahmen (Ersatz-Aufforstungen) und Auswirkungen des Fab­rikbaus auf regionale Klimaaspekte Bezug. Der Großteil des fünfseitigen Schreibens ist allerdings der Problematik Wasserbedarf und insbesondere dem Risiko deutlich sinkender Grundwasserspiegel gewidmet.

Hinweis auf geltende Verbote

Im Fokus der Nabu-Kritik steht die Absicht, den Wasserbedarf des Tesla-Werkes in Grünheide insbesondere durch Kapazitätserweiterungen beim Eggersdorfer Wasserwerk zu decken. Aus Sicht der Umweltschützer, wird in dem Schreiben an das Landesumweltamt dargelegt, falle die Bohrung zusätzlicher Brunnen für das Wasserwerk und die damit verbundene Leitungsverlegung unter entsprechende Verbote, die im Paragraf 3 der Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) Strausberger Sander, Os- und Barnimhang-Landschaft sowie zum Naturschutzgebiet (NSG) Herrensee, Lange Dammwiesen und Barnim-Hänge. "Der Erhalt, die Wiederherstellung und die Entwicklung eines naturnahen Gebietswasserhaushalts", dort ausdrücklich als Schutzzweck festgeschrieben, veranlasst den Nabu-Ortsverein zu der kritischen Frage, wie dieser mit einer doppelt so hohen Wasserentnahme wie bisher noch zu erreichen sei.

Da das NSG zugleich eine Einstufung als Flora-Fauna-Habitat (FFH) hat, fordert Ortsgruppenvorsitzender Andreas Hinz in dem Schreiben namens seines Verbandes für die aus dem Wasserwerk Eggersdorf geplante zusätzliche Wasserentnahme "eine Prüfung der Auswirkungen auf das FFH-Gebiet Herrensee, Lange Dammwiesen und Barnimhänge, also eine FFH-Verträglichkeitsprüfung".

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) wird sich in einer außerordentlichen Verbandsversammlung am heutigen Mittwochabend auch noch einmal mit der gesamten Problematik Tesla-Wasserbedarf beschäftigen. Wenn der WSE wegen des Werkes seine Fördermenge um 3,26 Millionen Kubikmeter pro Jahr steigern müsse, "würden wir mit Verdunstung und Abfluss in ein erhebliches Defizit geraten, wenn die Menge allein in den Wasserwerken Erkner und Eggersdorf gefördert werden würde", befürchten die Nabu-Mitglieder im Doppeldorf. Wie an einer in das Schreiben an das Landesumweltamt integrierten Karte zu ersehen ist, würde die erhöhte Entnahme allein mittelfristig für die ganze Ortslage Eggersdorf und über Porthsche Siedlung bis hinein ins Zentrum von Petershagen eine voraussichtliche Grundwasserabsenkung bedeuten. Langfristig wäre sogar ein Gebiet betroffen, das ganz Bruchmühle, Strausberg-Vorstadt sowie Randbereiche von Fredersdorf-Vogelsdorf einschließt.

"Selbst ausgeklügelte Investitionen bringen keinen zusätzlichen Regen", gibt der Nabu zu bedenken. Besondere Sorge mache, dass die künftige Autofabrik nicht nur schon in ihrer Startphase den regionalen Wasserhaushalt stark belaste, sondern der Bedarf in dieser Hinsicht mit den Jahren immer noch weiter steigen werde. Für die Umweltschützer im Doppeldorf gipfelt dies in der zentralen Frage, die auch in Strausberg viele Menschen derzeit bewegt: "Wie soll die Versorgungssicherheit mit Wasser gewährleistet werden?" Es gehe um die Prioritätensetzung, wenn die zusammengerechneten Bedarfe des Industriestandortes Gigafactory einer- und der Privathaushalte andererseits nicht mehr durch die Wasserversorgung gedeckt werden könne. Der Nabu fragt nach Alternativen, die womöglich noch in Betracht kämen, und bringt selbst als zu prüfende Option das aus Tagebauen im Süden Brandenburgs abgepumpte Trinkwasser ins Spiel.

Weitere Kritikpunkte der Nabu-Ortsgruppe betreffen Rodungen und Flächenversiegelung, die sich nachträglich auf das regionale Klima auswirken könnten. Auch dazu, so die Forderung ans Land, müsse es eine FFH-Verträglichkeitsprüfung geben. Die Fläche, die 2004 als Industriegebiet ausgewiesen wurde, sei zur Jahrtausendwende aus dem Landschaftsschutzgebiet entlassen worden. Damals seien "die Rückgänge der Niederschlagsmengen verbunden mit der Erwärmung in Ostbrandenburg noch nicht in dem heutigen Ausmaß abzusehen" gewesen, heißt es.

Die bisherige Umweltverträglichkeitsprüfung sei "in wesentlichen Fragen unvollständig und lückenhaft", da sie unter anderem die Verdopplung der Fördermengen in den Wasserwerken nicht aufführe und in den Folgen untersuche. Ein Baubeginn des Werkes, so der Nabu aus seiner Sicht, dürfe erst nach Vorliegen der zusätzlichen Papiere, somit wohl nicht vor 2021, erfolgen.