Prädikow (Freier Autor) Das Biberproblem lässt die Prädikower weiterhin nicht völlig zur Ruhe kommen, wie Ortsvorsteher Andreas Behnen zur jüngsten Gemeindevertretersitzung informierte. Als grundsätzlichen Erfolg wertete er die große Gesprächsrunde, die es noch einmal im November mit Vizelandrat Rainer Schinkel, den Vertretern von Unterer Naturschutz- und Unterer Wasserbehörde, vom Naturpark und mit etlichen Bürgern gab.

Vorausgegangen war dem bereits ein erster Ortstermin im Überschwemmungsbereich, wo inzwischen der Wasser- und Bodenverband mit entsprechendem Gerät im Einsatz war. In der Novemberrunde habe man sich auf einen Rahmen verständigt, wie der Graben fließfähig gehalten werden könne. Ein Problem sei allerdings, jemanden zu finden, der die regelmäßigen Kontrollgänge vornehme. "Das muss häufiger passieren, eher dreimal die Woche, nur einmal im Monat reicht da nicht", mahnte Behnen, den Aufwand dafür nicht zu unterschätzen.

Bürgermeisterin Simona Koß sagte zu, noch einmal ein offizielles Schreiben der Gemeinde an den Landkreis in der Sache zu verfassen und den Ausschuss zeitnah über eine eingehende Antwort zu informieren. Insbesondere geht es um den seitens des Ortsvorstehers im Raum stehenden Vorwurf, die Untere Naturschutzbehörde habe im Nachgang bei der Gesprächsrunde erzielte Vereinbarungen und Zusagen wieder zurückgezogen. "Der Biber ist inzwischen ja bis zum Prötzeler Schlosssee vorgedrungen", machte Behnen deutlich. "Das Tier braucht seinen Raum, darf aber nicht das ganze Dorf unter Wasser setzen", setzte er mit Blick auf das Prädikower Problem hinzu. Dies sei laut seiner Kenntnis in keiner anderen Gemeinde so gravierend.