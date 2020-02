Erhard Herrmann

Brandenburg Die Schauspieler des Hans Otto Theaters Potsdam brachten am vergangenen Freitag den Kultfilm "Harold und Maude" aus dem Jahr 1972 im Rahmen des Theaterverbundes auf die Bühne des Brandenburger Theaters. Der Stoff von Colin Higgins beschreibt das Lieben und Leben gegen Konventionen und wurde von der Regisseurin Bettina Jahnke dafür in Szene gesetzt. Entstanden ist eine unkonventionelle Liebesgeschichte voll schwarzen Humors und voller Lebensweisheit.

"15 Selbstmordversuche, die Verstümmelungen nicht mitgerechnet", erzählte Harold (David Hörning) seinem Psychiater (Jan Hallmann). Dabei baumelt er im Wohnzimmer mit dem Kopf in der Schlinge an der Decke oder verursacht bei der unwilligen Heiratskandidatin einen Ohnmachtsanfall, indem er sich mit dem Fleischerbeil vermeintlich die Hand abhackt. Immer wieder inszeniert der 20-Jährige auf kreative Art seinen Selbstmord oder Scheinverstümmelungen, um endlich ein bisschen Interesse an seiner Person zu ernten.Doch seine abgestumpfte, um größtmögliche Normalität bemühte Mutter (Bettina Riebesel) ignoriert ihn und versucht, sein Leben nach ihren Plänen zu organisieren.

Sie möchte ihm die exzentrischen Flausen mit Hilfe eines Psychiaters und junger Frauen, die sie über eine Partnervermittlung für ihn einlädt, austreiben und so die Konventionen wahren, die für sie wichtiger Leitfaden ihres Lebens sind. Doch dass man ganz andere Schwerpunkte setzen und dabei wesentlich mehr Freude am Dasein erleben kann, beobachtet Harold an Maude (Rita Feldmeier), einer alten unkonventionellen Frau, die wie er auch eine große Vorliebe für fremde Beerdigungen hegt.

Mit Maudes Hilfe wendet sich Harold jedoch langsam von diesen Schattenseiten ab. Schnell entwickelt sich eine enge Freundschaft und viel mehr. Er konnte glücklicher kaum sein bis er erfährt, welchen Entschluss Maude für die Feier ihres 80. Geburtstages getroffen hat.

In gewisser Weise halten die beiden Hauptakteure der Gesellschaft einen Spiegel vor. Wenden sich gegen Prüderie und gegen gesellschaftlichen Normen. "Ein älterer Mann mit einer sehr viel jüngeren Frau würde wohl niemanden stören", merkte Maude an. Es wurde wortwörtlich über Gott, die Welt und das Universum geredet.

Trotz des traurigen Endes funktionierte das Theaterstück dabei wunderbar als schwarze Komödie und brachte das Publikum, auch dank der exzentrischen und viel beschäftigten Nebenakteure, immer wieder zum Lachen aber auch zum Nachdenken.