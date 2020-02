Havarie in Wittstock

MOZ

Wittstock (MOZ) Aufgrund der Havarie der Windkraftanlage im Windpark Groß Haßlow bei Wittstock fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke nun Konsequenzen.

Am Freitag, den 31. Januar dieses Jahres, ist im Windpark Groß Haßlow der obere Teil einer 71 Meter hohen Windkraftanlage abgestürzt.

"Windräder müssen regelmäßig vom TÜV geprüft werden," so der Abgeordnete. Momentan seien präventive Kontrollen von Windrädern nicht verpflichtend vorgeschrieben. "Im Prinzip finden Überprüfungen bislang in der Praxis nur anlassbezogen und in bestimmten Intervallen durch externe Wartungsunternehmen statt", berichtet Steineke. Es gebe aber keine von staatlicher Seite verpflichtenden Kontrollen.

Das Problem abfallender Rotorblätter oder andere Materialteile bei Windrädern sei bundesweit gesehen nicht neu. Schon in der Vergangenheit gab es in Deutschland zahlreiche Fälle. "Aufgrund des hohen Risikos, insbesondere für die umliegenden Kommunen, ist eine Pflicht zur Überprüfung der Anlagen zwingend geboten," fordert nun der Politiker.

In dem Zusammenhang bekräftigte er noch mal seine langjährige Forderung nach höheren Mindestabständen von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung. Steineke: "Gerade der Fall in Groß Haßlow hat gezeigt, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Auch der Umfang des stetigen Zubaus muss hierbei überdacht werden. Wir müssen die Anwohner vor möglichen Gefahren schützen." Steineke will seine Forderung zeitnah Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie der Landesregierung vortragen.