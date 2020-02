Stefan Zwahr

Birkenwerder (MOZ) Der Birkenwerder BC ließ am Dienstagabend aufhorchen: Im Testspiel gegen den zwei Klassen höher spielenden Fußball-Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen setzte sich der Herbstmeister der Landesklasse Nord mit 3:1 (3:0) durch. Alexander Reischel (19., 31.) und Eric Stephan (42.) trafen für den Gastgeber, Georg Machut besorgte den Endstand (78.).

"Ich bin sehr zufrieden, zumal das Gegentor aus einem Foulelfmeter resultiert", sagt BBC-Trainer Florian Glitza und merkt an, dass es drei Minuten zuvor auf der Gegenseite ein ähnliches Vergehen gegeben habe, das nicht geahndet wurde. Das sei letztendlich aber egal. "Gegen einen Brandenburgligisten haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. Dass wir drei Tore machen würden, das war nicht zu erwarten." Sachsenhausen habe mehr Feldanteile gehabt. "Wir haben aber jederzeit gut mitgespielt und droschen die Bälle nicht einfach nur weg. Es wurde das umgesetzt, was gefordert wurde." Was das war, wollte der Trainer der Birkenwerderaner nicht verraten.

"Birkenwerder hat abgezockt gespielt", lobt TuS-Offensivspieler Christopher Groll. Glitza erinnert daran, dass seine Mannschaft in der Hinrunde von einer 100-prozentigen Chancenverwertung meilenweit entfernt gewesen sei. "Diesmal waren wir recht effektiv. Dennoch blieb immer noch was liegen." Drei Tore gegen einen solchen Gegner zu machen, "der nicht dafür bekannt ist, dass er viele Gegentore schluckt", sei eine Hausnummer. "Auch in der Offensive ist der TuS qualitativ sehr ordentlich besetzt. Klar hatten die nicht alle bei, aber bei uns hat mit Ron Haß auch der Mann gefehlt, der immer als Lebensversicherung genannt wird."

Drei Tage vor dem Testerfolg hatte der BBC den gut besetzten Pudecup in Hennigsdorf gewonnen. Bergen die vielen Erfolge Gefahren? Glitza: "Ich hoffe, dass alle auf dem Boden bleiben. Wichtig ist, den Schwung von Spiel zu Spiel mitzunehmen. Am besten bis zum Sommer. Wenn Dämpfer kommen, müssen wir aufpassen. Denn Misserfolge sind wir eigentlich nicht mehr gewohnt."