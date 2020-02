BRAWO

Brück Zum letzten Mal findet der Alphakurs im Brücker Pfarrhaus, Straße des Friedens 35, unter Leitung von Pfarrer Helmut Kautz statt. Im August wird er Brück verlassen und im Klosterstift Marienfließ Prignitz zusammen mit seiner Frau eine Gemeinschaft gründen.

In diesem Jahr wird ein Schwerpunkt auf dem Thema "Leid und Trauer" liegen.

In den vergangenen 12 Jahren war immer wieder Tod und Leid ein Thema gerade von fragenden und suchenden Menschen. Über 270 Menschen beerdigte Pfarrer Kautz und begleitete die Verbliebenen auf ihrem Weg. "Was kommt nach dem Tod?, Warum musste der geliebte Mensch schon gehen?, Wie passt der liebende Gott mit all dem Leid zusammen?" - waren immer wieder Fragen. Ein plötzlich in der Brücker Kirche aufgetauchtes Kreuz kann da ein Denkanstoß sein: Der Schnitzer hat Kreuz und Körper von Jesus aus einem Stück geschnitzt. Das symbolisiert, wie ungetrennt Christus und das Leid sind und damit auch das Leid und die Christen, denn ohne Leid und Schmerz gibt es keine echte Liebe. Ein paar weitere Denkhilfen dazu möchte der Vortrag vom Schnupperabend am: Freitag, 14. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Thema: Christsein - unwichtig, unwahr oder unattraktiv? geben. Der Vortrag ist der Start für den Alphakurs 2020, der an acht Freitagen stattfinden wird. Anmeldungen dafür werden im Pfarramt unter 033844/51730 oder unter pfarramt.brueck@ekmb.de entgegengenommen.