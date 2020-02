Julian Stegemann

Zepernick Drei Wochen vor dem Rückrundenstart der Kreisoberliga läuft bei Einheit Zepernick vieles noch nicht nach Plan. Trainer Dirk Opitz konnte dem Test jedoch kaum etwas Positives abgewinnen.

Das Spiel begann bissig auf beiden Seiten. Wilhelmsruh zeigte sich nach elf Minuten in der Offensive und ging durch David Ulm mit 1:0 in Führung. Zepernick reagierte in den Folgeminuten und kam zurück. Der Toptorschütze Patrick Kain war mal wieder zur Stelle und besorgte den Ausgleich. Die Partie wurde rauer und für ein Freundschaftsspiel sehr intensiv geführt. In der 35. Spielminute waren die Zepernicker wieder am Drücker und erzielten prompt den Führungstreffer. Stefan Schulz war es, der dem gegnerischen Torwart keine Chance ließ.

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Mannschaften auf dem verregneten Kunstrasenplatz einige Defizite auf. Unkonzentriertheit und Frust prägten so den zweiten Durchgang. Zudem waren die Gäste von der Leistung des Schiedsrichters überhaupt nicht angetan und fanden in nahezu jeder Szene Diskussionsstoff. In der 64. Minute unterlief der Verteidigung von Wilhelmsruh ein Fehler, der das 3:1 nach sich zog. Lesley Park fing einen Pass in der Hälfte der Gäste ab und schob locker am Torwart vorbei. Die Berliner plädierten auf Handspiel, doch das Tor blieb bestehen. Wilhelmsruh schwächte sich in der Folge selbst. Nach einem Zweikampf im Mittelfeld holte sich ein Berliner seine zweite Gelbe Karte ab und flog mit Gelb-Rot vom Feld. Zepernick hatte daraufhin leichtes Spiel und wurde in der 89. Minute erneut von den Gästen beschenkt. Wieder verlor Wilhelmsruh den Ball in der eigenen Hälfte, sodass Benedikt Schickram den Torwart überspielen und zum 4:1 erhöhen konnte.

Trotz des verdienten Sieges gab es nach dem Spiel eher zweifelhafte Minen. "Das war überhaupt nichts heute. In allen Bereichen hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten", resümierte Dirk Opitz die Partie. Zusätzlich warnte er sein Team vor ähnlichen Auftritten in der Zukunft. "So dürfen wir uns in der Liga nicht präsentieren. Sonst werden wir ganz schnell von dort oben verdrängt."

Einheit Zepernick: Steve Jarling, Niklas Liebenthal, Steffen Wolf, Eric Schneider, Philipp Engel, Dennis Grybowski, Stefan Schulz, Marius Honeck, Lesley Park, Philip Opitz, Patrick Kain