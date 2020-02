Rainer Fehlberg

Greiffenberg Der Spieltag erstreckte sich diesmal über drei Tage. Höhepunkt war das Derby zwischen den Ortsnachbarn SG Greiffenberg I und SV Rot-Weiß Günterberg I. Was die Vorhersage versprach, wurde gehalten – zumindest hinsichtlich des Spannungsbogens.

Die Günterberger setzten ihre bewährten Jürgen Reck und Peter Kobus gleich an den Anfang, die gegen Wilfried Westphal und Bodo Magnus einen ordentlichen Vorsprung erspielten. Von diesem knabberte dann Marcel Köhler (gegen Marcus Lange) einiges ab, sodass vor den beiden letzten Paaren den Günterbergern ein Vorsprung von 69 Punkten blieb. Ob das reichen würde gegen die SGG-Leistungsträger Torsten Peters und Frank Westphal?

Im vierten Paar lastete die Verantwortung bei den Gästen aus dem Ortsteil Günterberg auf Rajko Klemcke. Aber der fand bei den ersten 50 Stoß gar nicht ins Spiel (54 Punkte), während Peters immerhin 109 Zähler erspielte. Im zweiten Abschnitt kämpfte Klemcke mit Erfolg um Schadens-­begrenzung, aber der Rückstand war doch immens (am Ende 202:161 für Peters). Die Spannung stieg weiter, denn Greiffenbergs Spitzenmann Frank Westphal hatte nun nur noch 28 Points gegen Andreas Ziebarth aufzuholen, doch dieser ließ den Lokalmatadoren bis zur Halbzeit nur um zwölf Zähler enteilen.

Spielniveau nicht berauschend

Aber dann legte Westphal eine Schippe drauf, Ziebarth konnte nicht mehr folgen – so entschieden die Greiffenberger das Duell der Ortsnachbarn mit 755:742 äußerst knapp für sich. Als kurzes Fazit steht: Von der Spannung her war es Spitzenniveau, die spielerischen Leistungen? So la-la.

Nicht einmal zwei Kilometer entfernt traf Tabellenführer Lychener SV I in der Günterberger Billardkneipe auf die dortige Zweite. Zum Schluss stimmte das Ergebnis mit 813:617 für den Favoriten, aber leistungsmäßig war auch hier einige Luft nach oben – abgesehen von Sebastian Peykow, der mit 264 Punkten einmal mehr über allen thronte.

Boitzenburg I empfing Greiffenberg II und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen (775:673). Das Beste kam – dem bekannten Sprichwort folgend – zum Schluss: Die SG Milmersdorf I trat bei Gerswalde II an und hatte (nach einigen Formdellen in den vergangenen Wochen) einen ganz großen Abend erwischt. Die 914 Points sind Mannschaftsrekord, die 268 Zähler von Frank Gnadt seine Allzeitbestleistung. Auch alle anderen Gäste-Akteure boten starke Leistungen – von Frank Tamm mit 218 über Wolfgang Schulz mit 208 bis hin zu "Samson" Geste mit 220 Punkten. Und das Streichresultat von Mike Trentau (195) hätte bei einigen anderen Teams an diesem Spieltag den Bestwert bedeutet. Ein besseres Resultat hatte nur Templin (schon am Donnerstag beim Lychener SV II) mit 928 Zählern zu bieten, was die Stärke der Kurstädter im Moment unterstreicht.