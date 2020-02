Bärbel Kraemer

Bad Belzig Still und leise verabschiedeten sich die in Bad Belzig tätigen Doktoren Eva-Maria und Fritz Schenke aus ihrem Berufsleben. Sie betrieb in der Magdeburger Straße 4 eine gynäkologische Praxis; er eine Zahnarzt Praxis.

Derzeit führen Handwerker Regie in den Praxisräumen der beiden Mediziner und vereinen dieselben - aus zwei Praxen wird damit eine.

"Terminvereinbarungen sind ab dem 9. März wieder möglich", sagt Dr. Astrid Schmidt, die die Praxis von Eva-Maria Schenke am 1. Februar offiziell übernommen hat.

Neben vielen Umbauarbeiten erfolgen aktuell diverse Modernisierungen in den Räumen mit Blick auf den Bad Belziger Marktplatz.

Damit wird, bis die neue Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ab 16. März Sprechstunden in ihrer Praxis absolvieren kann, noch einige Zeit vergehen.

Marion Mädler und Bernadette Wittig, die als Schwestern bereits in der Praxis von Dr. Eva-Maria Schenke tätig waren, stehen nunmehr auch deren Nachfolgerin zur Seite. Wovon natürlich auch die Patienten profitieren werden.

In Bad Belzig und Umgebung hat sich indes längst herumgesprochen, dass Dr. Astrid Schmidt die Praxis übernommen hat und die medizinische Versorgung in diesem Fachgebiet in der Stadt weiter gesichert ist.

Studiert hat die 39-Jährige, die seit 1992 in Cammer zu Hause ist, an der Charité in Berlin. Die Facharztausbildung absolvierte sie im Krankenhaus in Bad Belzig und war danach in einer Praxis in Berlin tätig. Schon damals festigte sich ihr Wunsch, irgendwann einmal in einer eigenen Praxis tätig zu sein.

Bis zur Verwirklichung des Traums verging jedoch einige Zeit. Zuletzt war die Medizinerin im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann angestellt.

"Die Möglichkeit, die Praxis in Bad Belzig übernehmen zu können, ist für mich ein Glücksfall", freut sich die 39-Jährige Mutter von zwei Kindern.

Mit der Wiedereröffnung der Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe am 16. März 2020 gehen zugleich einige Neuerungen einher. Wer seinen Arzttermin nicht mehr telefonisch vereinbaren möchte, kann dies künftig auch online tun. Zum Leistungsspektrum gehört künftig auch eine Mädchensprechstunde. Und noch eine Neuerung wird es geben: Die Praxis öffnet täglich um 8 Uhr. Montags und Mittwochs jeweils bis 13 Uhr. Dienstags bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, Donnerstags bis 12.00 Uhr und von 14 bis 18.00 Uhr. Einzig am Freitag schließt die Praxis bereits um 12.00 Uhr.