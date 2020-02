Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Kalligraphie: Freude und Zufriedenheit schenke die Beschäftigung mit der Schreibkunst Asiens, meint man in der Volkshochschule in Rathenow. Interessierte können in einem VHS- Schnupperkurs erfahren, was dran ist.

Die chinesische Tuschmalerei habe sich um 600 nach Christi entwickelt, so die Erläuterung zum Kurs. Die schwarze Tusche, die nach der kalligraphischen Arbeit übrigblieb, sei mit Wasser zu zwei Grautönen in unterschiedlicher Helligkeit vermischt worden. Die vier edlen Motive der Tuschmalerei seien die Pflaumenblüte als Symbol für den Winter, die Orchidee als Symbol für den Frühling, der Bambus symbolisiert den Sommer und die Chrysantheme steht für den Herbst. Das Herstellen der Tusche sei ein meditativer Vorgang und stimme auf die Kalligraphie und Malerei ein.

Die Beschäftigung mit der Schreibkunst fördere die Feinmotorik. Im Schnupperkurs an der VHS Havelland lernt man den Pinsel mit Tusche zu füllen und ihn richtig anzusetzen, wenn man mit dem Malen beginnt. Denn das sei anders als in der europäischen Malerei. "Wichtig ist dabei, dass die Bewegung des Pinsels aus dem Ellenbogen kommt, weil das für die asiatische Tuschmalerei typisch ist", heißt es weiter. Durch mehr oder weniger Druck auf das Papier können bestimmte Effekte erzielten werden.

Der Schnupperkurs findet am Samstag, 15 Februar, von 10.30 bis 15.45 Uhr in der Bammer Landstraße 10 in Rathenow statt. Anmeldungen sind online oder telefonisch unter 03385/5517333 möglich.