Damelang-Freienthal In den frühen Dienstagmorgenstunden machten der Hund sowie weitere Tiere einer Familie auf sich aufmerksam. Bei der Überprüfung der auf dem Grundstück befindlichen Objekte wurden Einbruchsspuren an einer Scheune festgestellt. Offensichtlich gelang es dem Einbrecher jedoch nicht, in das Objekt einzudringen. Sowohl an der Gartentür als auch an der Scheunentür entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.