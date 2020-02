BRAWO

Brandenburg an der Havel Brandenburg. Brandenburg an der Havel beteiligt sich zum dritten Mal an der weltweiten Kampagne "One Billion Rising". Unter dem Motto "Bewegen. Erheben. Leben" sind alle Kinder, Frauen, Mädchen und Männer am Freitag, 14. Februar, um 16 Uhr dazu eingeladen, unter professioneller Anleitung von Tanztherapeutin Maren Werner ihre Solidarität zu zeigen und auf der Freilichtbühne Marienberg gemeinsam tanzend ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.

Der Name der Kampagne deutet auf die rund eine Milliarde Frauen und Mädchen weltweit hin, die Opfer von Gewalt, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigungen wurden. Mehr als 200 Länder und davon nahezu 200 deutsche Städte kommen deshalb tanzend für eine gewaltfreie Welt zusammen.