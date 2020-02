Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der ambulante Hospizdienst Oberhavel in Oranienburg ist von einen Hackerangriff auf sein E-Mail-Konto lahmgelegt worden. "Das war ein totaler Schreck", sagte am Mittwoch Hospizkoordinatorin Argid Rutenberg.

Durch einen Hinweis von außerhalb ist der Verein am vergangenen Donnerstag überhaupt erst auf das massive Problem aufmerksam geworden. Da hatten die Angreifer bereits an etliche E-Mail-Kontakte des Vereins Nachrichten versandt, um Geld oder Daten abzugreifen. Das Wort "Hilfe" stand in der Betreffzeile. "In schlechter Grammatik wurde um 830 Euro gebeten, weil man in der Ukraine hängengeblieben sei", sagte Argid Rutenberg. Eine Kontonummer wäre nicht angegeben worden. "Unterschrieben war mit dem Namen einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die es tatsächlich gibt. Das war echt gruselig."

Ein großer Schaden sei wohl nicht angerichtet worden. Nach anderthalb Tagen war auch der E-Mail-Account wieder nutzbar. Die Reaktionen derjenigen, die eine falsche Mail erhielten, "waren alle positiv und freundlich. Jeder wollte uns warnen", so Rutenberg. Die Polizei gehe davon aus, so die Koordinatorin, dass das Entern des E-Mail-Kontos durch ein automatisches Hacker-Programm ausgelöst wurde. Rutenberg: "Sie versuchen, den Angriff zurückzuverfolgen. Wir haben Anzeige erstattet und haben uns jetzt besser geschützt. Das war aber echt gemein und heftig."