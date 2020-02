Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Arbeitsgruppe Ehrenamt hat sich konstituiert. Wie die Stadtverwaltung Eberswalde mitteilt, übernimmt Julia Lindner, Fraktionsgeschäftsführerin der SPD, den Vorsitz. Als Stellvertreter fungiert Frank Neumann, der als sachkundiger Einwohner im Sozialausschuss mitarbeitet. Dieser soll am 31. März verliehen werden.

Die AG Ehrenamt hat die Aufgabe, alle eingehenden Vorschläge zu sichten. Vorgeschlagen werden können für den Preis Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die sich bürgerschaftlich engagieren und Gutes tun. Das kann im Rahmen der Nachbarschaftshilfe sein, als Betreuer eines Vereins oder Helfer in Sachen Seniorenarbeit oder Seelsorge, Integration oder in kommunalen Gremien. Mitstreiter in Sachen Städtepartnerschaften, Umweltschutz, Migration oder Katastrophenschutz gehören ebenso zu potenziellen Preisträgern. Oft wirken die Ehrenamtler im Stillen.

Bewerbungen im Rathaus

Initiativen, Vereine sowie Firmen können Vorschläge einreichen, wenn diese dem Gemeinwohl der Stadt gelten. Bis zum 12. Februar gilt der aktuelle Aufruf. Vorschläge, die später bei der Arbeitsgruppe eingehen, werden ebenso wie kommunalpolitische Mandatsträger nicht berücksichtigt, teilt die Pressestelle mit. Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sollten ersichtlich sein. Kontakt: AG Ehrenamt im Rathaus Eberswalde, E-Mail: j.koenig@eberswalde.de.