Wandlitz Das Wandlitzer Barnim-Panorama wird am 13. Februar ab 20.15 Uhr zur Live-Bühne des neuen rbb-Formats "Wir müssen reden!". In der Sendung geht es um die aktuelle Agrarpolitik. "Brauchen wir eine Agrarwende? Alles Öko: Müssen sich unsere Bauern umstellen", sind Fragestellungen dieses Abends. Die Moderatoren Sarah Zerdick und Andreas Rausch sprechen mit Bürgern über die Motive der Trecker-Demonstranten, die Zukunft der Landwirtschaft und warum die Verbraucher so wenig für gute Lebensmittel ausgeben wollen.

Über 8000 hupende Trecker sorgten im vergangenen November mitten in Berlin für einen Dauerstau. Vor wenigen Tagen legten wieder knapp eintausend Trecker die Straßen der Hauptstadt lahm. Ähnlich wie Dieselfahrer und Kohlekumpel fühlen sich die konventionell wirtschaftenden Landwirte an den Umweltpranger gestellt. Sie fordern, das "Bauer-Bashing" müsse aufhören.Gefährden Düngemittel und Pestizide Flora und Fauna, wie Umweltaktivisten behaupten? Viele Bauern widersprechen und fühlen sich von der aktuellen Agrarpolitik im Stich gelassen. Doch wie könnte eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen? Wie Gesundheit für Mensch und Tier verbessert werden? Ist Bio wirklich besser und welche Rolle spielen regionale Produkte? Vor allem auch: Sind Verbraucher bereit, auf Billigfleisch zu verzichten?

Zu Gast sind an diesem Abend Axel Vogel (B90 /Grüne), Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg und Gitta Connemann. Sie ist im Bundestag die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU und Mitglied im Landwirtschaftsausschuss. Die uckermärkische Landwirtin Johanna Mandekow gehört zu den Mitorganisatoren der November-Demonstration in Berlin, und mit Christian Böttcher kommt der Leiter Politik und Kommunikation des Handels-verbandes Lebensmittel nach Wandlitz.