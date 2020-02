dpa

Cottbus (dpa) Um den Nachwuchs im Straßenbau sicherzustellen will der Bund die Ausbildung von Fachkräften weiter ausbauen und dabei einen Schwerpunkt auf die Lausitz legen. Dazu hat am Mittwoch die Autobahn GmbH gemeinsam mit dem Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V. einen Vertrag in Cottbus unterzeichnet.

Ziel der Kooperationsvereinbarung sei die durchgehende Ausbildung von Straßenwärtern und Straßenwärterinnen, teilte die Bundesgesellschaft mit. Ausbildungsschwerpunkte sind demnach unter anderem die Verkehrssicherung, der Winterdienst, die Wartung der Technik und die Kontrolle und Wartung von Brücken und der Umweltschutz.

Zudem will die 2018 gegründete Bundesgesellschaft in Cottbus eine Außenstelle einrichten. Den Standort habe man ganz bewusst gewählt, um die Region Lausitz zu unterstützen und entsprechende Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Geschäftsführer Stephan Krenz. Eine passende Immobilie in Cottbus sei bereits gefunden worden.

Hintergund ist, dass die Autobahn GmbH des Bundes am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland übernehmen wird. Mit 13 000 Kilometern Autobahn und künftig bis zu 15 000 Mitarbeitern wird die Gesellschaft nach eigenen Angaben eine der größten Infrastruktur-Betreiberinnen in Deutschland sein.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) zeigte sich über die Vereinbarung mit der Bundesgesellschaft erfreut. Durch eine regionale Niederlassung in Stolpe und die Außenstelle in Cottbus würden qualifizierte Arbeitsplätze im Land gesichert und neue entstehen.