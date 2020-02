dpa

Berlin (dpa) Eine Fußgängerin ist in Berlin-Westend beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden.

Die 72-Jährige betrat am Dienstagabend über den Mittelstreifen zwischen geparkten Autos hindurch den Kaiserdamm, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Zusammenstoß fiel die Frau zu Boden und kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der 69-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei will nun die Unfallursache ermitteln.