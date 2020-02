MOZ

Wandlitz (MOZ) Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wurden Polizisten zur Straße Am Liepnitzsee in Wandlitz gerufen. Dort hatte ein Mann einen offensichtlich Hilfebedürftigen angesprochen, war aber von diesem mit einem Fahrrad beworfen worden. Nur durch schnelles Ausweichen konnte der Geschädigte verhindern, dass das Rad ihn traf.

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 32 Jahre alten Mann, der bereits polizeilich bekannt ist. Bei der Kontrolle wurden bei ihm 1,72 Promille nachgewiesen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.