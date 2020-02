Simone Weber

Rathenow "Klassik populär" - Das ist eine Veranstaltungsreihe im Rathenower Kulturzentrum, die es seit etwa 20 Jahren gibt. Etabliert wurde sie durch Hans-Joachim Scheitzbach, Solocellist der Komischen Oper Berlin, der Ende 2019 seine Musikerkarriere beendete. Doch wie sich am Sonntag zeigte, versprüht "Klassik populär" auch nach vollzogenem Wechsel seine Reize. Nun führt Pianist Urs-Michael Theus, Musikalischer Leiter und Chefdirigent des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde, durch das Proramm.

"Sie können uns glauben, dass wir ziemlich aufgeregt sind und in große Füße treten", begrüßte Theus die rund 160 Zuhörer im Blauen Saal und begann das das rund 75-minütige Konzert mit dem klassischen Werk eines brandenburgischen Komponisten.

"Der preußische König Friedrich II. war nicht nur sehr kunstaffin. Er spielte selbst Querflöte sowie auch Cello und komponierte selbst. Übrigens haben wir ihm mit seinem Amtsantritt den Bau der Oper Unter den Linden zu verdanken, die Ende 1742 eröffnet wurde", moderierte Theus den 1. Satz aus Friedrich II: Sinfonie in G-Dur an. Als weitere Stücke folgten eine Zusammenstellung populärer Stücke Joseph Haydns und das Menuett aus Bochorinis Streichquartett – als Referenz an Cellist Scheitzbach, den Begründer der Reihe im KuZ.

"Bochorini stand übrigens für ein Jahresgehalt von 1.000 Talern als Kammerkomponist in Diensten Friedrich II. Als der preußische König 1786 starb, musste sich Bocchorini einen neuen Mäzen suchen", wusste Theus zum Stück zu erzählen. "Übrigens wurde dieses Menuett in einem englischen Gangsterfilm verwendet, in dem die Gentleman-Gangster sich in einem Hotel als Streicher-Quartett getarnt eingemietet hatten."

"In unserer Reihe wollen wir den Begriff der Klassik nicht nur auf die Stilepoche der Klassik beschränken", moderierte Theus mit einem Ausflug in die Oper ein Stück des Komponisten Jules Massenet an. "Der Elefant" auf dem Kontrabass aus Camille-Saint Saéns "Karneval der Tiere", Antonin Dvoraks Walzer für Klavier als Beispiel für die Stilepoche der Romantik und Pietro Mascaagnis "Fantasie" aus dessen "Sizilianische Bauernehe" folgten.

Auch aus dieser Oper findet sich ein Stück in dem bekannten Kino-Dreiteiler "Der Pate" wieder. Nach viel Applaus spielte das Trio noch Pablo de Sarates leidenschaftliche "Andalusische Romanze" als Zugabe.

"Wir haben die Reihe `Klassik populär´ in den letzten 18 Jahren immer wieder gern besucht. Hans-Joachim Scheitzbach hat uns klassische Stücke mit seiner humorvollen Art und manch Anekdote zu den Stücken immer wieder nah gebracht und hat uns so in einer besonderen Weise die große Welt der Klassik zugänglich gemacht", so die Rathenowerin Karin Grähn, eine von vielen Stammzuhörern der Reihe, die nach dem ersten Konzert der neuen Reihe ebenso begeistert waren. "Das Konzert jedes Vierteljahr gehörte einfach dazu", ergänzte Ehemann Siegfried Grähn: "Wir werden auch weiterhin zu den Konzerten der Reihe kommen."

Andere Gäste gratulierten den Musikern zur gelungenen Premiere. Denn auch Urs-Michael Theus hat eine frisch-fröhliche Art der Moderation und kann manch Anekdote zu Stücken bieten.

Das zweite diesjährige Konzert in der Reihe "Klassik populär" findet am 3. Mai, 15.00 Uhr, im Kulturzentrum statt. Bereits am 1. März, 15.00 Uhr, gastiert das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde mit berühmten Film- und Musicalmelodien.