Altlandsberg (MOZ) Ein 75-jähriger Mann ging am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinen beiden Hunden spazieren. In der August-Bebel-Straße sprang plötzlich ein Hirtenhund über einen Zaun und griff die Vierbeiner des Mannes an. Er wollte seinen Tieren helfen und wurde von dem fremden Hund in die Hände gebissen.

Einer seiner Hunde verstarb noch vor Ort, der andere wurde schwer verletzt. Der Spaziergänger wurde in ein Berliner Krankenhaus gefahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.