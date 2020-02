MOZ

Zepernick (MOZ) Am frühen Mittwochmorgen haben Polizisten in der Straße der Jugend in Zepernick einen Radfahrer bemerkt, der offensichtlich nicht nüchtern in die Pedale trat.

Der 16-Jährige wies bei der Kontrolle einen Wert von 2,09 Promille auf. Er musste sein Rad stehen lassen und wurde in das Bernauer Krankenhaus gebracht.