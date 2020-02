Simone Weber

Rathenow Der 31. Januar war für die westhavelländische Gruppierung "Freunde für Europa" eher ein schwarzer Freitag. Denn Großbritanniens hat den Brexit vollzogen. Doch am Sonntag danach ließ sie es sich nicht nehmen, wieder zur Matinee ins Rathenower Haveltorkino einzuladen. Der gezeigte Film irritierte womöglich. Denn im Jubiläumsjahr der deutschen Wiedervereinigung kam ein DEFA-Film von 1988 auf die Leinwand, der einst wie eine ungeahnte Annäherung von Staat und Kirche angemutet haben muss.

"Einer trage des anderen Last" war unter Regie von Lothar Warneke entstanden. Er hatte zudem, auf Basis des Szenariums von Wolfgang Held, das Drehbuch geschrieben. Held war zunächst Volkspolizist gewesen. Während der Reha nach einer Tuberkulose-Erkrankung teilte er sich in den 1950er Jahren mit einem gleichaltrigen Vikar das Zimmer. Die mehrere Monate dauernde Begegnung war prägend für den Polizisten, der sodann eine journalistische Ausbildung startete und seine Karriere als Buchautor.

Seine Begegnung verarbeitete Wolfgang Held 1974 in einem Szenarium, dass er ab 1986 für den Film und das erst 1995 veröffentlichte Buch bearbeitete. In "Einer trage des anderen Last", der Titel ist ein biblisches Zitat aus dem Galaterbrief des Apostel Paulus, begegnen sich ein Kommunist und ein Christ auf gleicher Augenhöhe – ein Novum in der DDR-Filmgeschichte.

"Ich hatte das Gefühl, dass viele auf den Beginn der Kino-Matinee im neuen Jahr gewartet haben", so der Pareyer Mathias Kinzel, einer von rund 90 Zuschauern, die das Thema Kirche und Staat in der DDR interessierte. "Den beeindruckenden Film hatte der Rathenower Rolf Schwieger bereits im letzten Jahr vorgeschlagen", sagte Felix Doepner, Kino-Matinee-Mitorganisator aus Nennhausen.

"Mein Großvater war der Kommunist Karl Gehrmann. Aber in der Familie war das Thema Toleranz immer wichtig. So auch gegenüber Mitgliedern der Kirche. So bin ich auch erzogen und auch konfirmiert worden. Während des Wehrdienstes bin ich überzeugt worden, in die SED einzutreten", erzählt Karl-Reinhold Granzow, langjähriger Linke-Stadtverordneter in Rathenow, nach dem Film. "So ist Toleranz auch heute wichtig. So im Umgang mit den AfD-Abgeordneten der Stadt. Man muss sich mit ihnen sachlich auseinandersetzen."

"Der Film zeigt uns, dass wir ertragen lernen müssen, dass es Menschen gibt, die anders denken. Sie müssen wir argumentativ überzeugen", so Doepner bezüglich der Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Anhängern. Er selbst ist ein aus dem Westen Deutschlands zugezogener evangelischer Pfarrer im Ruhestand. "Die Kirchengemeinden in der DDR waren durch den Staat in ihren Wirkungsmöglichkeiten sehr eingeengt und wurden in den 70er Jahren gezwungen, sich vom Dachverband der Evangelischen Kirche in Deutschland zu trennen. Kirche war geduldet, wenn sie sich möglichst ruhig verhielt. Aber ohne den Dialog auf oberer Ebene zwischen Kirche und Staat hätten es die Gemeinden noch schwerer gehabt", erklärte er. Als Pfarrer hatte Doepner ab 1974 regelmäßigen Kontakt zu einer Gemeinde bei Cottbus und ab zirka 1983 nach Tröpitz bei Finsterwalde. "Die Kontakte konnten nie als offizieller Austausch stattfinden, mussten immer privat organisiert werden. Das Verhältnis mit den staatlichen Stellen war auch immer von den handelnden Personen abhängig sowie je nach Region unterschiedlich", schilderte Doepner seine persönlichen Erfahrungen.